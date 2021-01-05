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哥大曼哈頓維爾新校區建案副校長因性侵兒童被捕

記者張晨／紐約報導
哥大發展部副董事因性侵兒童被捕。(博根縣檢察官辦公室)
哥大發展部副董事因性侵兒童被捕。(博根縣檢察官辦公室)

紐約市哥倫比亞大學(Columbia University)曼哈頓維爾(Manhattanville Development)新校區建案副校長因性侵一名13歲以下兒童日前在其新澤西州的家中被捕，並被控嚴重性侵犯(Aggravated Sexual Assault)和接觸性侵犯(Sexual Assault by Contact)。

據警方消息，來自新澤西州伍德克利夫湖(Woodcliff Lake)的56歲男子貝萊斯(Marcelo Velez)於4日遭到逮捕，原因為警方接到了其在自己家中涉嫌行為的舉報；博根縣檢察官辦公室的特別受害者小組(Bergen County Prosecutor’s Office’s Special Victims Unit)在一份新聞稿中表示，他們在調查後逮捕了貝萊斯。

警方表示，貝萊斯還被指控危害兒童的健康，但目前尚不清楚他與受害者之間的關係。

貝萊斯在被捕前是哥倫比亞大學曼哈頓維爾校區發展項目的副校長，根據學校網站顯示，他是「哥大在西哈林區680萬平方呎新校園用地擴展、開發及設計等方面的關鍵指導者。」

貝萊斯從1995年起就在哥大供職，校方沒有立即對此事進行置評；他目前仍被關押在博根縣監獄等待出庭。

新澤西州 性侵 曼哈頓

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