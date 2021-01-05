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冒充紐約車管局新型短信詐騙 DMV提醒不要輕信

記者黃伊奕／紐約報導
車管局提醒民眾不要輕易相信這些詐騙短信。(圖片取自車管局網站)
車管局提醒民眾不要輕易相信這些詐騙短信。(圖片取自車管局網站)

紐約州車管局(DMV)日前警告民眾一種新型短信詐騙，騙徒冒充車管局向民眾發動短信，要求其更新駕照聯繫信息，以此來騙取民眾個人信息。

車管局指出近期不少民眾收到聲稱是車管局發來的短信，短信內容主要是要求民眾更新自己個人信息，其中包括稱因「真實身分證」(REAL ID)政策推出，所有民眾需要立即通過網絡更新個人信息；短信下方還會連結一個網站，民眾如果點擊進去將會進入一個偽照的DMV網站，如果一旦在該網站輸入個人信息將會被盜竊，甚至會被安裝惡性軟件至計算機或移動設備上。

DMV呼籲民眾如果收到聲稱來自NyDMV的短信，請不要回覆，更加不要點開任何附屬連結；留意短信發送的網頁連結網站是否正確，尤其是一些細微拼寫或者標點符號的差別，此外不要在線發布任何個人信息，合法企業不會要求用戶通過短信發送敏感個人信息。

更多有關網絡詐騙信息，可查詢紐約州信息技術服務辦公室網站，https://its.ny.gov/resources，更多消息可查詢DMV網站

dmv.ny.gov或者關注官方臉書、推特。

DMV 車管局 紐約州

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