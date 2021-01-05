多名女子布碌崙L線地鐵站被攻擊 七周至少五人被毆

L線地鐵發生多起女性乘客被攻擊案。（本報檔案照）

布碌崙 (布魯克林)東威廉斯堡一個地鐵站 內近期頻繁發生女性遭攻擊案件，警方稱至少有五名女子在過去七個星期內在L線地鐵摩根(Morgan)大道站內遭攻擊，嫌犯通常從女子後方接近，趁機一拳將對方毆打在地。

警方指出，第一起案件發生於2020年11月17日，一名在該地鐵站的女性乘客遭一名男子從身後靠近，然後被對方用拳攻擊面部；大約三周半後，另外一名女子被以同樣的方式攻擊，導致鼻子、額頭受傷，聖誕節 過後第二天，又有第三名女子報案，案發時該女子正在從樓梯上走下來，一名男子竄出來一拳打中她的左眼；同年12月28日，還有另外一名女子被攻擊，導致面部受傷。

其中一名受害者弗蒂絲(Bianca Fortis)形容，「我根本不知道他從那裡冒出來，突然就開始攻擊我，毆打我的臉、胸部和肩膀」。

警方在2020年12月30日成功逮捕了一名50歲男子，並對他提出四項攻擊罪名起訴，1月1日該男子被保釋出獄，一天後，同一地點又發生另外一起類似攻擊案。

去年11月11日還有另外一名女子在該車站遭遇攻擊，受害者維克菲德(Elizabeth Wakefield)指出，「他從我身後衝上來，立刻攻擊我側臉和後腦，此事發生後我立刻想到的是，希望這種事情不會再發生到其他人身上。」

警方稱暫時無法確定維克菲德被攻擊的案件與其他案件相聯繫，但是根據其他在該地鐵站被攻擊的受害者描述，作案方式、嫌犯長相都十分類似。