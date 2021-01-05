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華男除夕工地跌落 至今昏迷恐成植物人

記者黃伊奕／紐約報導
胡慶平受傷後，在醫院昏迷不醒，有可能成植物人。（家人提供）
胡慶平受傷後，在醫院昏迷不醒，有可能成植物人。（家人提供）

一年多前從福建偷渡來美36歲華人男子胡慶平，擔負著養家重任，不幸在2020年除夕當天從長島一家建築工地跌落，摔成重傷，截至4日仍在醫院昏迷不醒，恐成植物人，他遠在家鄉的妻子聽聞後，希望能來美照料。

胡慶平的太太和宗親胡慶豐3日晚通過視頻向美國亞裔社團聯合總會求助；他們介紹，胡慶平於2019年10月離開老家福建連江，踏上偷渡之路，輾轉多國後才抵達美國，但一入境就被抓入移民監獄，直到2020年2月才獲准保釋，卻又遭逢新冠疫情在美爆發，很難找工作，便一直借住在胡慶豐家中。

去年7月，胡慶平終於在一家生產建築框架的工廠找到工作，沒想到很快就出了意外；2020年12月31日中午，他正在長島一個建築工地工作，不料從二樓摔了下來，被送醫急救；工友輾轉找到了胡慶平在家鄉的妻子。

胡太太說，出事後一名工友找到了他們在紐約的一個親戚，之後親戚再打電話告訴了她，「我一聽腦袋都懵了，根本不知道要怎麼辦」，之後胡太太將此事告訴胡慶豐；胡慶豐前往醫院探望，醫生告訴他胡慶平腦部、肺部遭到重創，身上多處骨折，醫院已經為他進行了腦部手術，但是卻一直昏迷，如果遲遲不能甦醒，可能會成植物人。

得知丈夫傷情如此嚴重，胡太太以淚洗面，她和丈夫生育的兩個孩子才八歲和兩歲，家裡公公也患有重病，無奈之下丈夫才借了數十萬元人民幣、偷渡美國；丈夫原本就是家裡的頂樑柱，現在遠在異鄉命危，她卻一點辦法也沒有，「我只能求求大家幫幫我，讓我能過去照顧我老公，將他喚醒。」

亞總會會長陳善莊與常務會長姜書棟，鼓勵胡太太振作起來，表示願意聯繫國會議員，向美國駐中國使領館求情，幫她申辦簽證，同時也呼籲社區大眾能伸出援助之手，幫助胡家度過難關，捐款可聯繫亞總會，電話(929)999-8800。

陳善莊也說，有意捐助胡慶平的民眾，可將支票寄至452 51 St 2FL, Brooklyn, NY 11220；因胡慶平至今沒有銀行帳戶，民眾可將支票抬頭寫 Hu qing feng，備註(Meno)寫上For Hu qing ping's Family。

胡太太(左上)、胡慶豐(右上)向姜書棟(左下)、陳善莊(右下)視頻求助。（視頻截...
胡太太(左上)、胡慶豐(右上)向姜書棟(左下)、陳善莊(右下)視頻求助。（視頻截圖）

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