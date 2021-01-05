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持棒隨機攻擊路人 打傷十人劫車還撞上警車

記者張晨／紐約報導
湯普從地鐵站開始隨機攻擊路人，導致十人受傷；圖為他搶劫過程中砸爛的車輛玻璃。（CBS視頻截圖）
湯普從地鐵站開始隨機攻擊路人，導致十人受傷；圖為他搶劫過程中砸爛的車輛玻璃。（CBS視頻截圖）

曼哈頓華埠附近的堅尼路(Canal St.)區域日前發生一名狂漢持棒球棍隨機傷人事件，嫌犯持棒球棍從地鐵站開始、一路連續打傷數人，還一路劫車逃逸，最終狠撞上警車才被截住並逮捕，一路造成十名無辜路人受傷；嫌犯4日過堂時，精神恍惚並語無倫次，被法官下令不得保釋，進一步精神鑑定。

根據警方，案件發生在2日晚6時30分左右，43歲的新澤西州居民湯普森(Bryan Thompson)持棒球棍在堅尼路地鐵站內先打傷了三人，從站台上到路面後又攻擊了另外一人。

受害者中一名57歲的男子被打得當場昏迷，另外幾名傷者也頭部被打至受傷，其中一名傷者是大都會運輸署(MTA)的工作人員。

在連續打傷四人後，湯普森沒有停手，出地鐵站後走向一輛停在路邊的休旅車，砸車並打傷駕駛，搶車逃逸；根據警方，他超速駕駛這輛黑色休旅車在第六大道交萊特街(Laight St.)附近撞上了路旁的另外兩輛汽車，拋錨後棄車而去，並再次試圖搶路旁一名女性駕駛的2006年福特轎車，砸碎後窗玻璃將女子拖出車外。

警方表示，湯普森最終沒有開這輛車逃跑，而是再轉向附近剛停好的一輛吉普(Jeep)休旅車，當時駕駛剛剛把車停在西百老匯66號門前。

當晚7時12分左右，湯普森駕車在西24街附近的West End高速路向北行駛時，遭警方攔截，他最終駕車撞上警車後反彈至隔離帶被毀，但他仍奮力抵抗，拒絕從車中下來，最後警方使用電擊槍將他制服，隨後送至表維醫院(Bellevue Hospital)進行精神鑒定。

4日上午，湯普森通過視訊過堂，但精神狀態仍不穩定，在庭審中多次大喊稱檢方的陳述「錯誤」，還有「我的鼻子裡有一些廢物，我想把它們弄出來，這讓我很生氣」等狂言。

湯普森的律師洛克(Evan Rock)請求法官允許湯普森接受進一步精神鑒定，表示「我的當事人的講話清楚表明，他與現實脫節了。」法官批准了這一動議，下令將湯普森還押候審，等本月19日進行下一次開庭。

警方指出，共有十人受傷，所有受害者均與嫌犯不相識，案件定性為隨機攻擊。

地鐵站 休旅 新澤西州

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