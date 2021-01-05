男嬰嘔吐不止 原來是被住家保姆搖到腦出血

布碌崙 (布魯克林 )一名三個月男嬰日前因嘔吐不止送醫，之後被查出腦出血；警方調查後發現，是住家保姆曾用力搖晃男嬰導致，隨後將保姆逮捕並移交法辦。

警方指出，該男嬰和父母居住在布碌崙P大道交東9街附近；父母指出，小兒在2020年12月29日晚間突然喝奶就吐，直到第二天情況都未有好轉，隨後帶兒子就醫檢查。

醫生初步診斷是胃病，但男嬰病情一直到元旦仍未有起色，父母又一次將他送去瑪摩利醫院接受進一步檢查。

醫生在對男嬰進行腦部掃描後，發現大腦有多處出血，懷疑是外傷導致，便立即報警；警方調查後發現，是父母高薪聘請的住家保姆舒爾茲(Alexis Schultz)在照顧嬰兒期間曾用力搖晃嬰兒導致，隨即將其逮捕。

舒爾茲在接受警方審問時，承認自己在照顧該名嬰兒和其妹妹時，曾搖晃男嬰；而醫生經過進一步檢查，發現該男嬰腦部內曾有過多次出血，表明他不僅被搖晃過一次，只不過之前情況沒有很嚴重；除此之外，男嬰兩隻眼睛還有視網膜出血情況。

蘇爾茲現已在布碌崙刑事法庭過堂，檢方對她提出攻擊未成年人、危害兒童福利 等指控。