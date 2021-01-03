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曼哈頓遊民假扮送貨員強暴女性 引發收容所社會問題

記者顏嘉瑩／紐約報導
凱利日前假扮是送貨員，闖入受害者家中強暴得逞。(市警提供)
凱利日前假扮是送貨員，闖入受害者家中強暴得逞。(市警提供)

日前在曼哈頓基普斯灣(Kips Bay)發生一名女性遭到假扮送貨員的遊民，在自家中被強暴的案件，引發社會關注，事實上，該名遊民就住在女性受害者住家附近的遊民收容中心，而該收容中心目前則居住著20多名性罪犯，也為基普斯灣社區造成不小社會問題。

根據警方，23歲的凱利(Elijah Kelly)在去年12月31日除夕夜當晚約11時45分，敲了27歲受害者位於東30街與第三大道的家門，表示自己是送貨員，藉此進入受害人家中。

當他進入住家後，將受害人推倒在地、掐住受害人脖子導致她失去意識並強暴，在事情結束後受害人恢復意識，凱利又要求被害人將信用卡、金融卡和密碼等交出來；凱利在2日遭到警方逮捕，逮捕地點就在表維(Bellevue)遊民收容所和受害人住家僅有幾步之遙。

根據「紐約郵報」報導，該收容中心擁有可容納1000個床位的空間，收容了數十名性犯罪者；根據紐約州的資料，目前至少有26名在案的性犯罪者將表維遊民收容中心列為住所，除了凱利外，目前居住在同一個收容中心的，還包括47歲的特納(Charada Turner)，曾以刀子威脅三名婦女並勒頸強暴；35歲的布萊利(David Bradley)，逼熟識的女性賣淫；以及三級性犯罪者埃利斯(Johnny Ellis)，曾用槍口指著一名婦女。

由於疫情讓地鐵在凌晨關門，導致許多遊民必須到收容中心過夜，此前「紐約郵報」曾拍攝該收容中心中，有許多人躺在收容中心的地上和樓梯間，未戴口罩，市府則承諾在去年5月清理該處，不過至今仍未處理。

除了收容許多性犯罪者外，該收容中心也有暴力問題；2017年1月，一名遊民持刀刺傷附近裁縫店的主人被捕；2016年4月，也有一名遊民在收容中心內死亡，屍體被發現在一張沾滿血跡的床上；2015年4月，住在該收容所的遊民斯托弗(Rodney Stover)，在晚上8點宵禁前10分鐘，於附近的酒吧廁所內襲擊一名23歲的受害女性。

凱利日前假扮是送貨員，闖入受害者家中強暴得逞。(市警提供)
凱利日前假扮是送貨員，闖入受害者家中強暴得逞。(市警提供)
凱利日前假扮是送貨員，闖入受害者家中強暴得逞。(市警提供)
凱利日前假扮是送貨員，闖入受害者家中強暴得逞。(市警提供)

紐約州 地鐵 宵禁

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