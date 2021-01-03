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華男彈弓射房客 一年內返家須警陪同

記者牟蘭／紐約報導
孫曉南日前因不明原因，用彈弓射傷家中房客；圖為案發地附近。(取自谷歌地圖)
孫曉南日前因不明原因，用彈弓射傷家中房客；圖為案發地附近。(取自谷歌地圖)

一名居住在長島蘇福克郡的華裔男子日前用彈弓射傷家中房客，所幸受害人經搶救已情況穩定，警方趕到現場後，當場逮捕這名嫌犯並移送法辦；被告於上月30日過堂，被法官要求一年內必須在警察陪同下，才能返家接觸受害人，他的保釋金定為10萬元，下次上庭時間為1月4日。

法院消息顯示，36歲的孫曉南(Xiaonan Sun，姓名皆音譯)於去年12月29日晚上7時左右，在其位於石溪區(Stony Brook)Hallock路的住所內，因不明原因，用彈弓射傷正與其母親交談的41歲房客尼科西亞(James Nicosia)。

尼科西亞被趕來的警方移送至石溪大學醫學院急救，情況已穩定；孫曉南被蘇福克郡第六分局的警方逮捕，以二級攻擊罪名將其移送法辦，他於12月30日下午在律師羅斯(Michael Ross)的陪同下，通過視訊過堂，在庭上否認檢方的指控。

助理檢察官在庭上表示，孫曉南作為房東，在自家用彈弓射傷房客尼科西亞，要求法官向受害人頒布保護令；但羅斯辯稱，尼科西亞已在兩周前搬離這個住所，並非是被告的房客，案發時也不住在上述住址，希望為當事人爭取有利證據。

檢方還在庭上表示，孫曉南用彈弓企圖射向受害人的要害部位，認定被告有危險性，要求法官提高保釋金，但羅斯以孫曉南沒有犯罪紀錄為由，希望降低當事人的保釋金額。

法官奧蘭多(Rosann Orlando)將孫曉南的保釋金定為10萬元或5萬元，下次上庭時間定為1月4日；法官還要求被告在一年內，必須在蘇福克警方的陪同下，才能接觸受害人、進入其位於Hallock路的住所。

長島 警察 華裔

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