班森賀身分盜竊頻發 多名華人中招

民眾應使用帶鎖的郵箱，可防範竊賊偷取信件。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)班森賀近期頻發身分盜竊案，多名華人中招，其個人信息遭不法分子盜用，用來申請多張信用卡 及開設手機 帳號，所幸受害者都及時發現，未蒙受財物損失；轄管當地的市警62分局日前發布消息，呼籲知情民眾提供線索，並提醒民眾提高警惕。

市警消息指出，首起案件受害者是報住在Bath大道的33歲華男，他在去年12月21日報警稱，有人盜用自己的個人信息分別申請了三張信用卡，以及一個AT&T公司的手機帳號；男子所幸及時發現，立即聯繫信用卡和手機公司，表示自己從未申請新帳戶，也沒有接收到信用卡公司寄出的卡。

這些公司經過調查後發現，不法分子使用受害者曾居住在8大道交41街的舊址信息，目前已停用冒名申請的信用卡和手機帳號，受害者很幸運的未蒙受任何損失，相關資料和證據已交給市警62分局展開調查。

居住在17大道交85街的37歲華女 ，在去年12月22日也報案稱，她近來收到信用報告機構(credit repair agency)的通知指出，她曾申請的三張信用卡遭到拒絕；但華女並未申請新帳戶，於是立即聯繫對方，表示從未授權給任何人開通帳戶，信用卡公司正配合警方調查中。

警方表示，轄區內近來發生多起身分盜竊案，呼籲民眾要妥善保管重要信件，應購買帶鎖的郵箱，可有效避免竊賊偷取信件；另外也需定時檢查自己的銀行帳戶，發現不尋常交易時立即通報。

警方也呼籲民眾若針對以上的案件有線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。