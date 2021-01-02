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華裔外賣郎遭黨夥暴力搶劫 嫌犯疑似亞裔男

記者顏潔恩／紐約報導
佯裝成顧客的劫匪指示外賣郎將餐點送到班森賀78街1641號住家門前，然後搶走其800元和一部手機。(取自谷歌)
佯裝成顧客的劫匪指示外賣郎將餐點送到班森賀78街1641號住家門前，然後搶走其800元和一部手機。(取自谷歌)

布碌崙(布魯克林)班森賀日前再傳華裔外賣郎遭暴力搶劫案件，被佯裝成顧客的三名劫匪搶走800元現金和一部手機；轄管當地的市警62分局表示，其中一名嫌犯疑似為亞裔男子，呼籲知情民眾提供線索。

62分局紀錄顯示，該案件發生於去年12月27日下午5時左右，在班森賀78街1641號住家門前；當時附近一間中餐館接到一通(914) 341-6943的電話號碼，對方指示將餐點送到前述地址。

在45歲外賣郎抵達現場後，看見一名非洲裔男子和亞裔男子從街邊一輛黑色轎車出來，於是問兩人是否訂了外賣；亞裔男子回應說「是」，站在一旁的非洲裔男子突然將外賣郎推倒在地，對他一陣拳打腳踢，叫他交出身上財物。

受害者表示，亞裔男子還曾示意他的外套內有一把手槍，威脅他乖乖就範，受害者無奈之下只好交出身上800元現金和一部手機，兩嫌得逞後跳上車子，往15大道方向逃逸；受害者在路人幫助下報案，多名62分局警員隨後抵達在附近區域展開搜索，並從多個住家取得監控錄像，但至今未有結果。

警方表示，受害者僅遭受輕傷，並無生命危險；同時呼籲外賣郎平時外出應避免攜帶大量現金在身上，對周圍環境應隨時保持警惕，察看是否有可疑人物，若不幸成為受害者，應積極到警局報案留下紀錄。

警方也呼籲知情者立即提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

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