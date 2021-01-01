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新年第一起命案！皇后區雨傘酒店外一死兩傷

記者牟蘭／紐約報導
「雨傘酒店」外1日發生全年第一起命案，一名40歲男子死亡；圖為該酒店大門8月10日出現的兩個彈孔。(羅森塔爾辦公室提供)
「雨傘酒店」外1日發生全年第一起命案，一名40歲男子死亡；圖為該酒店大門8月10日出現的兩個彈孔。(羅森塔爾辦公室提供)

1日凌晨1時10分，皇后區秋園皇后大道124-18號雨傘酒店(Umbrella Hotel)外發生一場槍擊案，導致一人死亡，兩人受傷，為今年第一起命案；該酒店在疫情期間，因涉嫌無視防疫規定多次舉辦凌晨派對，引發至少兩次槍案，遭到當地居民與民選官員不滿，多次要求市府強制關閉酒店。

根據警方消息，1日凌晨1時10分，因不明原因，兩名20歲的男子與一名40歲男子在皇后區雨傘酒店外被子彈射傷，兩名20歲的男子被送往皇后醫院中心急救，情況已穩定，40歲的男子送往牙買加醫院治療，因傷勢過重不治身亡。

警方表示，經調查，嫌犯目前只鎖定一人，直到1日上午11時40分左右，仍然在逃。

這家酒店自今年8月起，被當地居民爆光長期舉辦凌晨派對，每晚噪音不斷直到凌晨6時才結束，有住客在屋內吸毒，甚至賣淫，還出現兩次槍擊案，酒店大門於8月10日更是出現兩處彈孔，一連串事件引起當地居民不滿；選區包括秋園的州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)，多次發聲要求市府嚴查。

市府於11月聯合多個部門於對該酒店聯合執法，經檢查，該酒店被警局開出三張違反民事法律的罰單，被市消防局與市樓宇局分別開出九張與三張缺少逃生出口與火警報警系統等罰單；酒店業者支付部分罰款後，還需出庭受審，接受法律的制裁。

雨傘酒店在籌建建之初，就引起當地居民的不滿，擔心若在學校旁建酒店，恐使當地人流複雜，增加犯罪率；開發商承諾以五星級酒店入駐，但最後只建一個低星級的Comfort Inn，一度被作為遊民所運營。

52歲的當地居民羅傑斯(Richard Rogers)表示，這家酒店雖然與皇后區刑事法院只有一街之隔，但不斷發生槍擊、家暴與其他罪案，他再次呼籲市府關閉酒店；他說，若酒店繼續運營，將對附近居民生活帶來極大的負面影響，「我不意外這裡發生什麼，只是在(新年第一天)發生命案引起大家重視」。

警方呼籲任何知情者，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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