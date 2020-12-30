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布碌崙華男遭撞死 駕駛肇事前曾攻擊他人

記者顏潔恩╱紐約報導
吳翔被撞後住院治療兩個多月，於21日宣布死亡。(家人提供)
吳翔被撞後住院治療兩個多月，於21日宣布死亡。(家人提供)

布碌崙(布魯克林)一名華男10月騎乘摩托車返家時遭一輛闖紅燈的轎車衝撞，連人帶車重摔地上，因頭部重傷而住院兩個多月，於21日死亡；警方指出，肇事駕駛撞人前一刻在女友家涉嫌攻擊其室友，目前已被拘捕，因涉及兩起刑案，被控多項罪名。

警方表示，在10月18日中午12時左右，報住在日落公園的42歲華男吳翔(Xiang Wu，姓名皆音譯)騎著一輛Yamaha SMAX摩托車要回家，當時他沿著波羅園9大道北向行駛，在46街口時遭左向駛來的一輛道奇Dodge Charger轎車撞及。

66分局警員抵達現場調查發現，吳翔遭撞擊後整個人碰撞到汽車引擎蓋上，接著摔倒在地；30歲駕駛赫倫(Valdez Heron)在車禍發生後未熄火便跳下車，導致車子繼續無駕駛行駛，直到撞上停泊在路旁的一輛奧迪SUV轎車才停下。

吳翔因頭部受傷當場陷入昏迷，隨即被送往瑪摩利醫院(Maimonides Hospital)搶救，住院治療兩個多月後，不幸於本月21日被醫院宣告不治。

經警方深入調查後得知，赫倫當日撞人前曾在案發地點附近的女友家與她發生劇烈爭吵，隨後女友的一名36歲男性室友出手相救，拍下赫倫的車牌號碼打算交給警方處理，卻被赫倫狠狠推倒在地，導致手肘和膝蓋擦傷；赫倫接著跳上車子加速逃離現場，不久後便闖紅燈撞上吳翔。

赫倫當天就被警方逮捕，送往布碌崙刑事法庭過堂，因撞人被控危害他人安全罪、魯莽駕駛、未禮讓行人或單車騎士致傷罪、未遵守交通規則闖紅燈、未及時施救罪(failure to exercise due care)，同時也因推倒他人被控攻擊、騷擾和威脅等罪名；赫倫日前已交保候審，但恐因吳翔的死加重控罪，下一次出庭日期是明年5月6日(周四)。

據了解，中國移民吳翔生前為多個送餐平台服務，平日就騎乘摩托車送餐維生；他的20歲兒子吳家樂(JiaLe Wu，姓名皆音譯)29日表示「我沒有任何的話想對(赫倫)說，憤怒只會讓事情更糟糕，我只是感到難過而已」。

他表示過去兩個月間全家人都希望能迎來好消息，然而最後等來的卻是父親離世，「他們(醫院)說父親沒了心跳」，儘管一家人不斷央求醫生也不能挽回父親的性命；其母親不停的哭泣，吳家樂自己只能儘量的保持冷靜，「我們今年都沒能慶祝節日，對父親感到極度擔憂」。

吳翔報住的日落公園地址。(記者顏潔恩/攝影)
吳翔報住的日落公園地址。(記者顏潔恩/攝影)
吳翔出事的9大道交46街路口。(記者顏潔恩/攝影)
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布碌崙 華男 日落公園

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