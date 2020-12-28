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白人男女專偷錢包 華裔青年連續目擊 報警合力擒賊

記者張晨／紐約報導
華埠勿街128號的愛新鮮超市是重竊案的高發地。(取自谷歌地圖)
華埠勿街128號的愛新鮮超市是重竊案的高發地。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠市警五分局轄區兩月以來屬重竊案件最為突出，28日一華裔青年在街上兩次目擊一對白人男女盜竊財物後迅速報警，五分局警員根據體貌特徵更新在中央街地鐵站逮獲兩人；警方表示，根據多起案件的案發地監控顯示，這兩人是轄區內重竊案的主要作案者。

警方表示，28日下午接到一名華裔青年的報警電話稱在包厘街交喜士打街(Hester St.)附近的溫德姆花園酒店(Wyndham Gardens Hotel)看到一對白人男女對正對一名受害者下手，而當其行至格蘭街附近時，又看到兩人再次作案。

五分局警員根據報案華青提供的體貌特徵立即對嫌犯進行搜捕，最後在中央街139號附近的地鐵站將其逮捕。

首先到達現場擒賊的警員張棟錦表示，對這兩人的臉孔非常熟悉，近兩月來，華埠轄區勿街(Mott St.)、伊利沙白街(Elizabeth St.)、格蘭街以及喜士打街等日常購物場所的竊案飆升，成為了轄區犯罪的主要打擊目標，而這兩人即是警方在調查中總能出現在監控錄像中的「熟人」。

五分局再次提醒民眾，外出購物時需謹慎看管好個人財物，使用現金時也切勿當街數鈔以免成為嫌犯的作案目標。

地鐵站 華埠 華裔

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