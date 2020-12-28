雷克島監獄再爆獄警被襲 遭打掉門牙

雷克島(Rikers Island)監獄 26日晚間又發生一次攻擊案件，其中一名監獄獄警遭一名幫派 成員毆打，被打掉門牙。

該暴力案件發生於晚間11時30分左右，在監獄安娜克羅斯(Anna M. Kross)中心內，兩名囚犯離開囚房，未經授權進入前廳；之後幾名獄警試圖將這些囚犯帶回囚房，期間一名囚犯轉過身來，猛打其中一名獄警的臉，直到將他多顆牙齒打掉。

獄警工會主席波斯喬(Benny Boscio)說，「幸運的是，其他獄警快速反應，干預並平息了攻擊。」

工會並未透露受傷警員的姓名，只透露該獄警前往醫院縫了針，並且最終失去了一顆牙齒；該名獄警在此工作了三年，而攻擊者是因一級重罪攻擊罪而被關押。

市懲教署(DOC)發言人克斯騰(Jason Kersten)在聲明中指出「我們的員工安全和福祉至關重要，不能容忍對員工的任何攻擊，會全天候工作確保我們的設施的安全，將會對施暴者追加控罪。」

但是波斯喬對此表示，市獄警過去不斷受到暴力囚犯攻擊，這些囚犯如此大膽，是因為他們知道幾乎不會有後果；市議會此前提案要求禁止被懲罰性單獨監禁(solitary confinement)，這也讓波斯喬極度不滿。

近幾年獄警工作期間被囚犯毆打案件頻發，包括2018年8月華裔獄警余健明被24歲殺人囚犯Parris Tillery爆毆；過去獄警工會也曾組織多場抗議示威活動，指責白思豪 領導下的市懲教局出台新政策慫恿罪犯、罔顧獄警安危，更指四區新建監獄為「政治作秀」，是「糟糕透頂」的計畫。