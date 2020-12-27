布碌崙包裹竊案頻傳 多名華人中招

年底節日季是網購的旺季，不少不法分子趁機犯案偷取包裹。(本報檔案照)

年底節日季是網購旺季，不少不法分子趁機犯案偷取包裹，布碌崙 (布魯克林)華人 聚居的班森賀近期就有多名華人受害，其中一人從監控錄像中發現犯案者疑似是快遞員；轄管當地的市警62分局正在調查中，呼籲民眾若看見社區出現可疑人物應立即報警。

根據62分局紀錄顯示，居住在班森賀Bay16街交81街的23歲華女 報警表示，她在11月至12月間分別有兩個包裹被偷，快遞公司將包裹放在自家門前不過一會兒時間，她出去取包裹時就已不見蹤影；受害者表示，這兩個包裹裝有網上訂購的球鞋、背包和化妝品，總值超過1000元。

受害者通過監控錄像發現，兩起案件疑似是同人所為，一名男子在上個月16日下午3時15分以及本月7日下午1時22分，出現在受害人家門前，直接把包裹偷走，但不確定他是步行或開車逃離現場，也不清楚逃逸的方向。

另一起案件受害人是居住在17大道交70街的66歲華婦，她表示在本月15日遲遲等不到一個顯示已經寄送的包裹，於是調出監控視頻查看，發現竟然是一名郵差偷走放在地上的包裹；受害者到62分局報案，把視頻作為證物提交給警方，但至今沒有消息。

這些犯罪模式引起62分局警員的關注，表示不排除竊賊經常駕駛車輛在社區裡徘徊，專門偷取放在室外的包裹，甚至尾隨快遞公司的車輛犯案；呼籲民眾採取防範措施，可告訴快遞公司在無人回應家中門鈴時，留下紙條通知民眾去郵局收取包裹。

警方表示若看見可疑人物，民眾應第一時間報警，讓警方採取執法行動，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。