中國走私類固醇暗網銷售 長島男被捕控罪

卡馬喬涉嫌非法持有與銷售管制藥品，日前被捕控罪；圖為類固醇示意圖。(Getty Images)

一名報住在長島 的43歲男子因涉嫌從中國 走私大量類固醇，並在暗網上銷售，涉案金額超過100萬元，日前被警方逮捕並移送法辦；該男子被檢方以十項非法持有與銷售管制藥品等罪名提告，若罪成將面臨兩年零六個月的監禁。

根據長島納蘇郡(Nassau)檢方消息，報住在蘇福克郡(Suffolk)亞普漢克 (Yaphank)區的卡馬喬(Christopher Camacho)，涉嫌從今年1月1日起，多次利用美國郵政 系統，從中國以各類名目郵購管制藥品類固醇；調查顯示，卡馬喬經手超過1700個裝有類固醇的包裹，涉案金額超過100萬元。

作為「杰羅姆行動」(Operation Jerome)調查案件之一，納蘇郡檢方聯合蘇福克郡警方與紐約市警共同調查此案；一名臥底警員佯裝成運動員，通過暗網聯繫卡馬喬，要求購買一種名為Trenolone Ethanate能促進肌肉生長的類固醇興奮劑，他支付比特幣後，數天後收到對方的郵寄包裹。

檢方消息稱，當局通過科技追蹤部門鎖定被告卡馬喬，並於14日將他逮捕到案；調查期間，執法人員在卡馬喬的家中發現超過8萬6000元的現金、市值超過100萬元的管制藥品，以及八支槍枝。

卡馬喬於15日過堂時，被控五項五級非法銷售管制藥品(Criminal Sale of a Controlled Substance)與五項五級非法持有管制藥品(Criminal Possession of a Controlled Substance)的罪名，他在他人擔保下釋放，下次上庭時間定為明年2月4日；若罪成，他將面臨兩年零六個月的監禁。

檢方表示，卡馬喬涉案金額較大，且可能非法持有槍枝，日後恐加控更嚴重的罪名。