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紐約市警積極宣導防詐 華婦仍被騙40萬元

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市警積極在社區展開預防電話詐騙宣導工作，但仍阻止不了民眾遭電話詐騙蒙受巨大財務損失。(本報檔案照)
紐約市警積極在社區展開預防電話詐騙宣導工作，但仍阻止不了民眾遭電話詐騙蒙受巨大財務損失。(本報檔案照)

儘管紐約市警積極在社區展開預防電話詐騙宣導工作，布碌崙(布魯克林)班森賀華社仍頻發民眾遭詐騙的案件，一名華婦日前接到自稱是聯邦政府人員的電話，一步步掉進對方設下的陷阱中，最終被騙40萬元巨額款項；該案受到當地市警62分局的高度關注，呼籲民眾提高警惕。

消息指出，居住在班森賀的65歲華婦於10月初接到一通自稱是聯邦緝毒局(DEA)探員的電話，對方提醒她的社安號信息被洩漏，銀行存款恐怕會被人轉走，若要解決問題，就得依照他的指示立即購買禮卡；華婦當下毫無起疑，並於10月5日、6日分別購買了總值3550元的八張禮卡，並把資料提供給對方。

詐騙分子接著進一步展開攻勢，指示受害者用電子轉帳方式把錢轉到對方提供的一個銀行帳戶，轉帳紀錄顯示，在10月7日至11月23日間，受害者八次以電子轉帳方式，將高達39萬元7150元的款項轉給對方；加上之前用禮卡轉給欺詐者的錢，華婦在短短兩個月內被騙走40萬700元。

事隔將近一個月後，受害者到銀行查詢，銀行人員聽了華婦的描述後，建議她去警局報案，華婦才警覺遇到詐騙集團；她在本月16日到62分局報案，警員已向受害者錄取口供，獲得電子轉帳紀錄、禮卡收據等線索，銀行也配合介入調查，但至今尚未有進一步消息。

警方一再提醒，電話詐騙手法非常多，欺詐者可能冒充政府或市府官員、中國領事館，或是撥電告訴民眾有家人被劫持或逮捕等索取錢財，只要民眾聽到「禮卡、現金支票(money order)、比特幣(Bitcoin)」付款的關鍵字，就應該馬上掛電話，不要遵從對方的指示付錢。

如果感到不放心，可在掛上電話後向宣稱的官方號碼查證、或是向親友求證；警方提醒，通常詐騙集團的語氣都會很著急，呼籲當事人立即按照對方指示辦事，這時民眾就該合理懷疑對方另有居心，不要一頭霧水就聽命行事。

詐騙集團 紐約市 支票

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