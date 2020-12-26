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聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

皇后區兩車相撞1死3傷 駕駛肇逃搜出大麻

記者牟蘭／紐約報導
皇后區歐松公園平安夜發生一起死亡車禍。(取自Citizen視頻)
皇后區歐松公園平安夜發生一起死亡車禍。(取自Citizen視頻)

皇后區歐松公園(Ozone Park)平安夜發生一起死亡車禍，一輛市值超過20萬元的蘭博基尼休旅車撞上一輛豐田汽車，導致豐田車中的一名乘客死亡，蘭博基尼的駕駛棄車逃逸，警方隨後在蘭博基尼休旅車中搜出大量大麻與刀具，案件仍在調查中，至截稿前尚未逮捕任何嫌犯。

根據警方消息，歐松公園103大道交洛克威大道(Rockaway Blvd)附近，於24日晚上7時30分發生一起嚴重車禍；一輛2018年產的豐田凱美瑞向洛克威大道東行左轉進入103大道時，被一輛西行向洛克威大道黑色蘭博基尼休旅車撞擊，兩車均嚴重撞損。

警方趕往現場後，將豐田轎車內一名駕駛與兩名乘客，以及蘭博基尼休旅車中的26歲女乘客送往牙買家醫院救治，但豐田車一名乘客皮蘇得(Ritawantee Persaud)因傷勢過重，送醫後被宣布不治身亡；蘭博基尼的駕駛在警方趕到現場前，棄車步行向不明方向逃逸。

根據警方消息，執法人員在搜查中發現蘭博基尼休旅車中放有大量大麻與刀具，案件目前仍在調查中，至截稿前尚未逮捕任何嫌犯。

警方呼籲，若有任何知情者，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

休旅 豐田 車禍

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