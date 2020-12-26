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1張圖：美逾33萬人染疫亡 紐約州確診破90萬

聖誕劫...美新冠死亡飆破33萬例 平安夜3400人病亡

葛謨辦公室員工 平安夜遭土塊襲擊當場昏迷

記者張晨／紐約報導
紐約州長葛謨辦公室員工平安夜下班途中遭襲，圖為涉案的非洲裔男子。(市警提供)
紐約州長葛謨辦公室員工平安夜下班途中遭襲，圖為涉案的非洲裔男子。(市警提供)

曼哈頓中城平安夜發生一起隨機攻擊案件，紐約州葛謨(Andrew Cuomo)辦公室的一名員工在24日下班途中遭人用混凝土砸中頭部，當場昏迷，目擊者報警後將他送醫；警方25日下午將犯案男子逮捕。

警方表示，案發當日下午2時15分左右，51歲的受害者卡瓦諾(Lisa Cavanaugh)下班經過第48街附近第三大道的一個建築工地附近，一名陌生人男子躡手躡腳地走到她身後，然後抄起混凝土塊擊中她的後腦勺，嫌犯作案後沿著東48街向西逃離了現場。

影音來源：市警提供

警方稱，卡瓦諾遭襲擊後當場昏迷，兩名路過的目擊者報警，隨後她被緊急送往距離現場以南約20個街區的表維醫院(Bellevue Hospital)，醫生在她的後腦勺上發現幾處兩吋深的傷口。

這起令人震驚的白日襲擊案，就發生在距離州長葛謨第三大道辦公室約六個街區的地方。

據知情人士透露，卡瓦諾需要縫合傷口，但搶救後的情況還算樂觀，神志清醒。

紐約市警公布了案發地附近的監控錄像，鎖定一名非洲裔男子，警方在25日下午將其逮捕，28歲的古茲曼(Christopher Guzman)接受警方訊問，並被控二級攻擊罪。

據卡瓦諾在領英(LinkedIn)資料顯示，她從9月份開始就在州長辦公室擔任人事專員。

紐約市 葛謨 紐約州

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