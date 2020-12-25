葛謨員工聖誕夜下班遭襲當場昏迷 後腦傷口兩吋深

紐約州長葛謨員工聖誕夜下班遭襲，後腦傷口兩吋深當場昏迷。(市警提供)

曼哈頓中城24晚發生一起隨機攻擊案件，一名紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)的雇員在聖誕節 當晚下班的途中遭人用混凝土砸中頭部製其當場昏迷，目擊者報警後送醫；警方25日下午將犯案男子逮捕。

警方表示，案發當日下午2時15分左右，51歲的受害者卡瓦諾(Lisa Cavanaugh)下班走經過第48街附近第三大道的一個建築工地附近，一陌生人男子躡手躡腳地走到她身後，而後用抄起混凝土塊擊中了她的後腦勺，作案後，嫌犯沿著東48街向西逃離了現場。

影音來源：市警提供

警方稱，卡瓦諾遭襲擊後現場昏迷，兩名路過的目擊者報警，隨後她被緊急送往距離現場以南約20個街區的表維醫院(Bellevue Hospital)搶救，後腦勺上有幾處兩吋深的傷口。

而這起令人震驚的白日襲擊發生在距離州長葛謨第三大道辦公室約六個街區的地方。

據知情人士透露，卡瓦諾需要縫合傷口，並補充說，考慮到其整體的身體狀況，搶救後的情況還算樂觀；這位消息人士說，她神誌清醒，醫院的工作人員正在「照顧她」。

紐約市 警在案發後公布了案發地附近的監控錄像，鎖定了犯案非洲裔男子的體毛特徵，警方在25日下午將其逮捕，28歲的古茲曼(Christopher Guzman)正在接受警方的問話，並被控二級攻擊罪。

據卡瓦諾在領英(LinkedIn)資料顯示，她至少從9月份開始就在州長辦公室擔任人事專員。