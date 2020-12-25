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聖誕節前夕 紐約海關沒收市值130萬元中國仿冒玩具

記者牟蘭／紐約報導
CBP沒收了市值130萬元的仿冒玩具，其中包括9600個LOL驚喜球。(CBP提供)
CBP沒收了市值130萬元的仿冒玩具，其中包括9600個LOL驚喜球。(CBP提供)

聖誕節前夕，紐約聯邦海關與邊境保護局(CBP)在紐瓦克港口沒收一批從中國寄來、市值達130萬元仿冒玩具，包括逾14萬個UNO紙牌、9600個LOL驚喜球與1980個驚喜娃娃；當局表示，仿冒產品不但危害民眾健康，還損害國家經濟，買賣假貨都屬違法行為，呼籲消費者切忌購買仿冒產品。

紐約聯邦海關與邊境保護局消息指出，今年11月底在紐瓦客港口截獲一批來自中國的玩具產品，因標籤與包裝粗糙，交由海關消費者產品與批發中心部門的專家調查，經證實這批貨品均為仿冒產品，為防止這批仿冒貨品流入聖誕節市場，紐約聯邦海關與邊境保護局於9日沒收了這批市值達130萬元的仿冒玩具。

海關與邊境保護局紐約地區行動執行主任米勒(Troy Miller)表示，CBP的首要工作任務之一就是嚴打仿冒產品，保護消費者安全和權益、維護當地經濟發展，「保護智慧財產權是CBP的重要責任，CBP將繼續和貿易夥伴合作，甄別假貨流入市場，保護美國的消費者和商家利益。」

根據海關統計，2019財年，執法人員在2萬7599起案件中，共沒收了市值15億元、因違反智慧財產權法的貨品，較去年同期總價值增加1億元；其中僅在「行動日」(A Typical Day)活動中，沒收了市值430萬元侵害智財權的仿冒貨品。

海關及邊境保護局提醒民眾，買賣假貨都屬違法行為，購買仿冒產品不但危害民眾健康，還損害國家經濟，影響本地民眾就業，更助長非法活動的金錢交易，CBP執法人員也將會重點審查對民眾安全造成威脅的貨品。

若民眾發現任何可疑的違法運輸貿易可致電熱線，(800)232-5378；也可登錄網站https://www.iprcenter.gov/referral/，或致電(866)477-2060，消息來源絕對保密。

CBP沒收了市值130萬元的仿冒玩具，其中包括1980個LOL驚喜娃娃。(CBP...
CBP沒收了市值130萬元的仿冒玩具，其中包括1980個LOL驚喜娃娃。(CBP提供)
CBP沒收了市值130萬元的仿冒玩具，其中包括逾14萬個UNO紙牌。(CBP提供...
CBP沒收了市值130萬元的仿冒玩具，其中包括逾14萬個UNO紙牌。(CBP提供)

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