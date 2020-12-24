布魯克林婦女臉書入群投資比特幣 遭騙5000元

布碌崙戴克高地一名婦女日前通過臉書，進入一個投資比特幣的互助群裡，最終被騙5000元左右。(路透社)

居住在布碌崙(布魯克林)戴克高地的一名婦女日前通過臉書，進入一個投資 比特幣(Bitcoin)的互助群裡，不料卻被管理員欺詐5000元；轄管當地的市警68分局24日發布消息，呼籲知情民眾提供線索。

警方表示，居住在10大道交74街的一名69歲婦女20日前來報案稱，自己是一名網路詐騙的受害者；她表示不久前通過臉書進入一個有關投資比特幣的聊天群中，當時她已被管理員說服，將數千元數額轉給對方，在其「幫助」下完成投資。

不久後對方聯繫她稱成功賺取了一筆收益，可要兌現的話就得先繳交1100元的服務費，婦女不疑有他立即將錢轉給對方；不久後收到了一張2900元數額的支票 ，到銀行兌現時才發現是假支票，婦女這時想聯繫上對方卻遭到拉黑，才發現已上當。婦女無奈之下到警局報警，她表示共損失了5000元左右。

警員提醒，詐騙集團 的欺詐手法多樣，民眾對社交媒體上的陌生人應多加防範，勿輕信對方的話；警方也呼籲案件知情者立即提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。