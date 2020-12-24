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皇后區3死大火 華人房東車內搜出助燃劑

記者朱蕾／紐約報導
調查人員在火災現場調查。(ABC7視頻截圖)
調查人員在火災現場調查。(ABC7視頻截圖)

皇后區艾姆赫斯特(Elmhurst)一棟住宅19日清晨發生三級火災，導致房毀且三名住戶死亡、四人受傷，此後調查人員在火災現場發現助燃劑，懷疑大火或是故意縱火導致；23日又有消息指出，警方在華人屋主的汽車裡發現與火災有關的助燃劑，且該華人房東曾有試圖驅逐該棟火災民宅內租戶的紀錄。

位於艾姆赫斯特48大道90-31號的三層樓住宅，19日清晨5時30分左右發生火災，半小時內發展成三級大火；消防局出動140餘名消防員及多輛雲梯車，用了四個多小時才把火勢控制住；大火造成二樓的兩名住戶和三樓的一名住戶死亡，還有四人受傷，包括兩名消防員。

這場致命大火最初被認為可能是電線走火導致，然而調查中，市消防局的一隻搜救犬在火災現場發現一種助燃劑，調查人員因此懷疑火災有可能是人為縱火；此外，發現的一段視頻還記錄了一名男子在著火前進入該民宅，並在大火燃起前走了出來。

隨著進一步調查，此案又有新發現。警方表示，警員和火災調查員22日晚持搜查令搜索華人房主陳埃里克(Eric Chen，音譯)位於法拉盛的家和他的豐田(Toyota)休旅車時，搜救犬在車內發現三副手套，上面有助燃劑的痕跡。

警方隨後查封該汽車，還扣繳行車記錄器、一台電腦顯示器和一個硬盤；事故仍在調查中，尚未有人被逮捕。

根據房屋紀錄，此民宅建於1960年，至今已多次易主，目前由一家有限責任公司擁有，陳埃里克是該公司的註冊代理人，於今年2月以120萬8150元購下這棟法拍屋。

據悉，作為房東的陳埃里克，曾試圖驅趕房屋中的八名租戶；此民宅報住八人，但在火災中喪生的三人並不在這八人之列。

根據市樓宇局(DOB)的信息，自2010年以來，這棟三家庭住宅被指出非法改造等27項違規，但僅解決了其中的一項，對屋主的罰款總額已達到21萬7000元；曾在2018年因非法改建地下室成六間臥室，被罰款並強制清空，清空令在火災發生時仍有效；去年和今年初，都有人向樓宇局投訴，稱有幾十人住在房子裡；檢查人員最近一次到該住宅檢查是今年5月，自那之後未收到投訴。

大批消防員到火災現場滅火。(ABC7視頻截圖)
大批消防員到火災現場滅火。(ABC7視頻截圖)

華人 汽車 房東

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