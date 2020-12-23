持槍闖民宅挾持5人質 2嫌被控15罪 最高恐囚25年

兩名男子上月持槍闖入皇后區 一戶民宅搶劫，並以民宅內的四名女性和一名十個月大嬰兒做人質，嫌犯奧迪茲(Tex Ortiz)和威爾遜(Wilbert Wilson)當場被警方逮捕。皇后區地區檢察官凱茲(Melilnda Katz)22日宣布，35歲的奧迪茲和41歲的威爾遜已被皇后區的州高等法院起訴15項罪名，包括綁架、入室盜竊等，若罪成將面臨最高25年監禁。

根據檢方起訴書，11月17日晚8時40分左右，兩名被告使用鐵棍從受害人位於皇后區李奇蒙丘(Richmond Hill)125街的民宅後門進入，持槍扣押民宅內四名女性和一名嬰兒，要求受害人交出錢；一名抱著嬰兒的女性還遭被告用槍敲打頭部後摔倒。

其中一名受害人設法報警，警方趕到後，她抱著嬰兒跑出民宅；被告則強迫受害人指出可以逃出房子的方法，還把受害人當做人肉盾牌，強迫受害人對警方喊不要開槍。警方經過近五個小時的努力，把人質全部救出，逮捕兩名男子。

報住曼哈頓 的奧迪茲和報住布朗士 的威爾遜，22日在皇后區的州高等法院過堂，兩人均被控五項二級綁架、一級入室盜竊、一級搶劫、兩項二級搶劫、二級和三級非法持有武器、危害兒童福利等罪名；奧迪茲還加控二級嚴重騷擾，若罪名成立，兩名被告都面臨最高25年監禁。

凱茲表示，兩名被告在夜晚對一個家庭進行了恐怖襲擊，甚至把人質作為人盾企圖把警方逼入困境，他們將受到法律懲罰。