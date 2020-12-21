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獨自在美打工華男車禍遇難 華人社區幫助處理後事

記者朱蕾／紐約報導
成根發日前在北卡州遭遇車禍不幸離世。(尹導提供)
成根發日前在北卡州遭遇車禍不幸離世。(尹導提供)

在美無親無故的華人男子成根發日前在北卡州遭遇車禍不幸離世，紐約市議員參選人尹導聯合多名社區僑領協助警方找到成根發在中國的家人，且正在準備幫助處理成根發的後事。

法拉盛市議員參選人尹導表示，成根發常住紐約，近期到北卡州的一家餐館打工，於15日在一場車禍中遇難，警方之後一直在尋找他的家屬，並聯繫了死者打工的餐館老闆，餐館老闆隨後找到美國福建同鄉會鄭思祺。

尹導說，「19日得知此事後，我和鄭思祺、前三江公所主席吳愷、上海同鄉會董事局主席周允、律師吳聖洋等，召開緊急會議，隨後聯繫上海有關部門，經過通宵七個小時的努力，上海市僑聯等部門在幾個小時內找到成根發在上海的家屬。」

成根發的女兒成曉燕與尹導通越洋電話時表示，她的父親2003年來美後，一直辛苦工作，本來計畫今年早些時候回國，但由於新冠疫情沒能成行，「不料如今卻死於車禍，沒有機會見父親最後一面。」

尹導告訴成曉燕，紐約華人社區會伸出援手，他們正在諮詢律師，以及與當地警方、成根發打工的餐廳負責人溝通，幫助妥善安排成根發的後事及法律事宜。

尹導聯合多名社區僑領找到成根發在中國的家人，並準備幫助處理成根發的後事。(尹導提...
尹導聯合多名社區僑領找到成根發在中國的家人，並準備幫助處理成根發的後事。(尹導提供)

紐約市 車禍 華人

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