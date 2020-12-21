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37歲抑鬱症華男 法拉盛出走失蹤多日

記者朱蕾／紐約報導
華裔男子韓烽已失蹤多日。(韓烽親友提供)
華裔男子韓烽已失蹤多日。(韓烽親友提供)

居住在紐約曼哈頓的37歲華裔男子韓烽(Feng Han)已失蹤五天，他患有抑鬱症，15日中午與家人在皇后區法拉盛分開後，至今下落不明，他的親友萬分焦急，已向警方報案，同時希望民眾協尋。

韓烽家的一名友人20日表示，韓烽住在曼哈頓112街，15日(周二)下午3時左右，他與父母在法拉盛市中心用餐後，本來一家人準備坐地鐵回家，但韓烽可能因為心情不好，在法拉盛緬街夾羅斯福大道的地鐵站外上了一輛綠色出租車，隨後父母把他從車裡拉下來，但他又跑到馬路對面，坐上另一輛出租車，車就開走了。

從那以後，韓烽便失聯，至今下落不明；他身上有一部手機，但一直處於關機狀態。

該友人表示，韓烽是四川人，十多歲來美，被診斷患有抑鬱症，平時喜歡在網上打遊戲，「這些天，他的母親幾乎沒睡覺，一直在尋找兒子，外面天寒地凍，希望他早日回家。」

韓烽身高5呎8吋，棕色眼睛，黑色短髮，他失蹤當日身穿白色上衣、黑色羽絨服、藍色牛仔褲、黑色鞋子，背一個紅色書包，還帶了一隻白色寵物狗。

民眾若看到與韓烽特徵類似的人，可聯繫他的親友(929)888-3115；也可聯繫警方，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

法拉盛 手機 地鐵站

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