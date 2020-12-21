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談拜登新內閣部長 孟昭文：須有亞裔

記者朱蕾／紐約報導
孟昭文接受MSNBC採訪時，再次敦促拜登任命亞裔擔任部長。(MSNBC視頻截圖)
孟昭文接受MSNBC採訪時，再次敦促拜登任命亞裔擔任部長。(MSNBC視頻截圖)

總統當選人拜登(Joe Biden)正在組建新一屆聯邦政府內閣團隊，國會眾議員孟昭文20日表示，她將繼續呼籲拜登延攬亞裔人才進入內閣出任部長，「當我們說到多元化，亞裔必須包含其中」。

孟昭文接受電視新聞頻道MSNBC的採訪時，再次敦促總統當選人拜登在剩下三個尚未任命的部長職位中，提名具備資格和有經驗的亞裔；孟昭文於上月底，也與國會亞太裔黨團共同呼籲拜登挑選亞裔加入內閣，並為此致信拜登，還與他的過渡團隊成員交談。

「隨著美國亞裔人口的持續增長，確保在總統的內部圈子中有亞裔是至關重要的；亞裔的加入在製定和實施拜登政府的政策中起著不可或缺的作用。」孟昭文表示，「過去20多年中，至少有一位亞裔在前幾任總統的政府中擔任部長，這一趨勢必須繼續下去，特別是當選總統拜登承諾建立一個包容性和多元化的政府。」

孟昭文指出，亞太裔是美國人口增長最快的種族群體之一，目前占全國總人口的7％；歐巴馬(Barack Obama)政府創紀錄的委任了三位亞裔出任內閣部長，分別為駱家輝、盧沛寧、朱棣文；川普(Donald Trump)政府的內閣成員也包括兩名亞太裔女性。

亞裔 拜登 孟昭文

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