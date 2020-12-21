疫下經營新規多 業主可申請免費勘察 守法改進免受罰

市小商業服務局等多個市級單位舉辦線上會議，為業者解釋政府最新的法規變更、在冬天開放戶外用餐的準則。(截自視訊會議)

紐約市 因新冠疫情 回升再禁堂食，餐館只能戶外用餐或外賣，在市府的多項相關規定細則下，小商家難以獲得完整且清楚的資訊；市小商業服務局(NYC Department of Small Business Services)15日表示，有67%的小商家尋求該單位合規諮詢時，發現有多項因不知情而違規，呼籲小商家應積極申請免費諮詢，將有專人到店勘察，協助依法改善，避免受罰。

由市小商業服務局舉辦的線上講座，為業者解釋政府最新的法規變更、在冬天開放戶外用餐的準則，教導業者如何利用戶外空間增加顧客數量；針對零售業戶外營業項目(Open Storefronts)，也將為業者提供如何最大限度地利用戶外空間，以增加假日銷售，市樓宇局(DOB)、市清潔局(DSNY)、市消防局(FDNY)、市交通局(DOT)等單位，也在講座中相關法規。

市小商業服務局表示，由於堂食關閉，餐館只能戶外用餐，但供暖問題有許多細則，讓業主感到頭痛，擔心不合規將遭罰；該局提供免費的合規諮詢，只要業主上nyc.gov/bizconsult申請，就會有專人來協助業主勘查店裡環境，協助改善。

另外，市健康與心理衛生局(Department of Health and Mental Hygiene)專員說，專家一直提醒如果有新冠類似症狀，就應該請假在家，但是還是有業主或雇員堅持上班；該名專員表示，日前有一名雇員背部疼痛，以為只是一般的身體小恙，照常去上班，結果後來才發現罹患新冠。

該專員說，即便只是喉嚨癢、身體酸痛，也不應輕視，要待在家休息，雇員應該老實和雇主告知身體狀況；雇主也要創建一個互信的工作環境，讓雇員能夠第一時間回報身體狀況。

為了防止飛沫，有些雇主、餐館業者會放塑膠隔板，隔開雇員或顧客，但是該專員表示，最佳防疫方式仍是保持六呎的社交距離 ，而顧客在等外賣時，業者也應該指示顧客站開一點，不要聚集在某一處等。