我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

米維關心小華商 盼市府資金援助

記者顏潔恩╱紐約報導
州參議員米維日前接受華媒採訪，關注華人小商家的困境。(視頻截圖)
州參議員米維日前接受華媒採訪，關注華人小商家的困境。(視頻截圖)

選區包括布碌崙(布魯克林)日落公園的州參議員米維(Zellnor Myrie)，日前接受華媒視頻採訪時表示，疫情回溫加上近日大雪侵襲，許多小商家喪失了客源，且因為華人被當作病毒傳播者、成為疫情代罪羔羊，特別是華人商家從今年初就因顧客不敢消費而蒙受經濟損失。米維責怪市府的領導力不足，未能幫助小商家走出危機。

米維接受華媒採訪，表達他對華人議題的關注，針對小商家在疫情下所遭遇的困境，他認為市府應向聯邦政府爭取更多資金，直接資助小商家撐過難關，而非提供貸款。

討論華社關注議題；他提到第二波新冠肺炎疫情有跡可循，呼籲民眾應跨年計畫應盡可能改在家裡舉行、減少外出。

米維也表示，布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)、或是市小商業服務局等，都有很多有用的資源可提供商家，像是布碌崙商會定時舉行的線上會議，吸引無數商家參會彼此交換意見，但華人商家可能出於語言障礙，而比較少參加。

他表示，為了不讓華人商家失去獲得重要資源的機會，他長久以來積極與華人社區組織合作，為華人民眾舉行華文講解的會議；但他也覺得市府在這方面應做得更充足，例如提供翻譯服務、聘請能說華文的員工等，積極在華社開啟教育外展工作，他也承諾將向市府提出建議強化以上服務。

假日季即將到來，米維表示，他理解民眾一般跨年都想外出和群眾一起慶賀的激動心情，但現階段紐約陷入第二波疫情之中，民眾應該更加小心；他建議大家今年「低調」一些，和家人在家裡打開音樂、聊聊天，享用美食和美酒等，可以熟絡感情，不失為一個迎接新年的好方式。

華人 疫情 布碌崙

上一則

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

下一則

專挑華人區下手 輪胎盜竊團伙被捕控罪

延伸閱讀

布碌崙工業城打造最大、溫暖戶外用餐區

布碌崙工業城打造最大、溫暖戶外用餐區
洛杉磯台美商會 向維拉公園市捐贈1萬5000口罩

洛杉磯台美商會 向維拉公園市捐贈1萬5000口罩
布碌崙日落公園被大雪覆蓋 華人家庭共享雪天時光

布碌崙日落公園被大雪覆蓋 華人家庭共享雪天時光
布碌崙 首辦新年升水晶球儀式

布碌崙 首辦新年升水晶球儀式
洛杉磯台美商會 劉雅薇掌舵

洛杉磯台美商會 劉雅薇掌舵
洛杉磯台美商會 首辦線上會員大會

洛杉磯台美商會 首辦線上會員大會

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

2020-12-19 21:41
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」