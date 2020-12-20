米維關心小華商 盼市府資金援助

州參議員米維日前接受華媒採訪，關注華人小商家的困境。(視頻截圖)

選區包括布碌崙 (布魯克林)日落公園的州參議員米維(Zellnor Myrie)，日前接受華媒視頻採訪時表示，疫情 回溫加上近日大雪侵襲，許多小商家喪失了客源，且因為華人 被當作病毒傳播者、成為疫情代罪羔羊，特別是華人商家從今年初就因顧客不敢消費而蒙受經濟損失。米維責怪市府的領導力不足，未能幫助小商家走出危機。

米維接受華媒採訪，表達他對華人議題的關注，針對小商家在疫情下所遭遇的困境，他認為市府應向聯邦政府爭取更多資金，直接資助小商家撐過難關，而非提供貸款。

討論華社關注議題；他提到第二波新冠肺炎疫情有跡可循，呼籲民眾應跨年計畫應盡可能改在家裡舉行、減少外出。

米維也表示，布碌崙商會(Brooklyn Chamber of Commerce)、或是市小商業服務局等，都有很多有用的資源可提供商家，像是布碌崙商會定時舉行的線上會議，吸引無數商家參會彼此交換意見，但華人商家可能出於語言障礙，而比較少參加。

他表示，為了不讓華人商家失去獲得重要資源的機會，他長久以來積極與華人社區組織合作，為華人民眾舉行華文講解的會議；但他也覺得市府在這方面應做得更充足，例如提供翻譯服務、聘請能說華文的員工等，積極在華社開啟教育外展工作，他也承諾將向市府提出建議強化以上服務。

假日季即將到來，米維表示，他理解民眾一般跨年都想外出和群眾一起慶賀的激動心情，但現階段紐約陷入第二波疫情之中，民眾應該更加小心；他建議大家今年「低調」一些，和家人在家裡打開音樂、聊聊天，享用美食和美酒等，可以熟絡感情，不失為一個迎接新年的好方式。