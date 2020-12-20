我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診184.5萬例 佛州逼近120萬例

Our Hope演唱會／彭佳慧壓軸 「總是會好的」全球首唱

專挑華人區下手 輪胎盜竊團伙被捕控罪

記者牟蘭／紐約報導
三名皇后區專偷輪胎的竊賊日前被捕控罪；圖為示意圖。(本報檔案照)
三名皇后區專偷輪胎的竊賊日前被捕控罪；圖為示意圖。(本報檔案照)

三名竊賊半年內連續在法拉盛、貝賽與森林小丘等華裔聚居地盜竊車輪胎，日前落網後被移送法辦；檢方表示，這個犯罪團伙盜取的輪胎與車框，市值逾4萬元，以重竊、毀壞汽車與非法持有贓物等罪名被提告，一經罪成，主犯將面臨最高達七年刑期。

法律文件顯示，這個犯罪團伙從去年11月至今年5月，連續在法拉盛、貝賽、森林小丘、新鮮草原與雷哥公園(Rego Park)等多個華裔聚居地區盜竊輪胎；文件稱，他們利用晚上天黑作案，用千斤頂與扳手偷走停放街邊車輛的輪胎與車框。

警方鎖定主嫌是30歲的帕切科(Jonathan Pacheco)，他於去年11月7日在橡園(Oakland Gardens)盜竊一輛2019年產的本田轎車時，被附近監控錄像拍下；視頻顯示，他駕駛車輛到目標車旁，與幾名同夥迅速卸下車胎後迅速離開。

帕切科在之後的六個月內，與同夥以相同方式盜走多輛轎車的輪胎，他供稱偷走14個輪胎，其中部分贓物賣給調查的臥底警員，但檢方認為他涉及的竊案遠多於此。

警方於16日在賓州逮捕了帕切科，移送至紐約皇后區法院接受法律制裁，他的兩名同夥、33歲的羅德里格斯(Fabian Rodriguez)與29歲的馬丁內斯(Jacob Martinez)也在當日落網。

三人於17日過堂，帕切科與羅德里格斯被控一級毀壞汽車、四級重竊與四級非法持有贓物，一經罪成將面臨七年監禁；馬丁內斯被控四級重竊與四級非法持有贓物，罪成將面臨四年的監禁。

皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)表示，這些不法分子以黑夜掩護，用千斤頂與扳手偷走大量汽車輪胎，導致車主損失千元，他們將受到法律制裁，若罪成將面臨監禁的懲戒。

汽車 法拉盛 皇后區

上一則

米維關心小華商 盼市府資金援助

下一則

布碌崙228初中校園變公園 民代和社區反對

延伸閱讀

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕

「專挑華人區好車下手」紐約皇后區輪胎竊盜集團被捕
兆彩、勁球頭獎破3億 南加華人區買氣增

兆彩、勁球頭獎破3億 南加華人區買氣增
7.1遊行 泛民8人獲准保釋 護照被沒收

7.1遊行 泛民8人獲准保釋 護照被沒收

車主忘鎖車 亞市多起汽車盜竊案

車主忘鎖車 亞市多起汽車盜竊案

假日購物季盜竊增 南加河濱警局創意抓賊收穫大

假日購物季盜竊增 南加河濱警局創意抓賊收穫大
盜竊美甲店、餐館 史泰登島男子被捕

盜竊美甲店、餐館 史泰登島男子被捕

熱門新聞

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

2020-12-16 02:30
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

2020-12-19 06:24

1張圖／紐約州確診破83萬例 紐約市新增3345例

2020-12-19 21:41
紐約預計13日晚間開始降溫，周一迎來一場小型雨夾雪，隨後多場大型降雪逐漸抵達，將今年的聖誕妝點成銀色世界。(Getty Images)

紐約今晚開始降溫 未來一周預計迎來暴風雪

2020-12-13 16:11
紐約州長葛謨前助手、正在競選曼哈頓區長的博一嵐(Lindsey Boylan)13日發推特，指控葛謨曾對其性騷擾。取自推特

紐約州長前助手爆料 曾因長相遭葛謨性騷擾

2020-12-13 16:21
12日上午德昌肉食公司大門禁閉，鐵柵拉下，店家張貼告示稱要大清潔，將從即日起關店數天。(記者牟蘭／攝影)

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

2020-12-13 02:28

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕

聯航爆出疑新冠患者死於機上 乘客怒揭內幕
賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬
赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求

赴中乘客注意！中使館發布核酸、血清抗體檢測新要求
這4個場所 最易傳播新冠病毒

這4個場所 最易傳播新冠病毒
黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」

黃曉明與Angelababy離婚？知情人爆真相「弄假成真」