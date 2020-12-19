華女法拉盛街口被撞 急尋逃逸肇事駕駛

賈Grace日前遭受車禍，司機逃離現場，讓她求助無門。(賈Grace提供)

孤身一人來美打拚的賈Grace，疫情 期間失去收入，近期外出時又被一輛休旅 車撞傷，事故發生後，肇事駕駛沒有下車查看，反而加速駛離，再次將其擦傷；她表示，由於車禍 ，她無法行走、門牙也被撞掉，但警方至今未再聯繫她，讓她更擔憂求助無門，她期盼目擊者提供線索，早日找到肇事駕駛。

賈Grace疫情前在奶茶店與化妝品店兼職工作，因新冠疫情爆發，她失去收入，靠存款度日；她說，近期學習種植睫毛後，準備重新復工，但12日晚7時20分左右，她駕駛摩托車行駛至博生大道與Beech大道交口時，遭遇一場突發車禍，讓她不得不再次停工。

賈Grace說，事故發生的路口有停止標識，但對方看到她從反向過來後，反而加油啟動，將其撞倒；她表示，由於對方車輛與自己摩托行駛速度較慢，第一次被撞後，只有自己的膝蓋被擦傷。

但讓賈Grace意外的是，肇事車輛不僅沒有停車查看，反而加速逃離現場，因為對方車輛加速逃離現場時碾壓她的摩托車，她的臉頰被摩托車的碎片再次擊中，導致一顆門牙斷裂錯位。

賈Grace說，當天報警後，她被送往附近醫院救治，所幸沒有出現嚴重傷勢，但因撞擊，她目前不能正常行走，錯位的牙齒也在手術中被拔掉；經過這次車禍，她稱，自己的身體與心理都受到打擊，肇事者至今仍逍遙法外。

由於天黑與事故突發，賈Grace回憶，她並未看清肇事車輛的車牌，只記得是一輛深灰色的休旅車，司機駕車向凱辛納大道(Kissena Blvd.)方向逃逸；她說，報警後，警方完成例行筆錄後，至今未通知她案情進展，讓她擔憂求助無門，她請求目擊者提供線索與監控錄像，幫她早日找到肇事司機。

目擊者可寄電郵至[email protected]，或撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。