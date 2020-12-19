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干擾6．4視訊會 Zoom中國員工遭起訴

記者顏潔恩／紐約報導
中國公民金新江涉嫌幫助中國政府監督美國視訊軟體公司的用戶行為，遭紐約東區聯邦檢察官提訴。(FBI提供)
中國公民金新江涉嫌幫助中國政府監督美國視訊軟體公司的用戶行為，遭紐約東區聯邦檢察官提訴。(FBI提供)

美國視訊軟體公司Zoom在中國分部工作的中國公民金新江(Xinjiang Jin，音譯，又名Julien Jin)，因涉嫌幫助中國政府監督用戶行為，舉報談論有關中國政治和宗教的活動，並至少四次「截停」通過該公司視訊軟體紀念「天安門事件」的私下會議，18日被聯邦檢方指控串謀進行跨國騷擾、非法提供他人身分信息罪名，被聯邦調查局(FBI)通緝。

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室的起訴書，39歲的金新江自2016年受雇於美國加州視訊軟體公司Zoom，擔任在中國浙江分部的安全技術負責人；他的職務包括成為該公司與中國當局的主要聯繫人，確保用戶遵守公司的服務條款，但他在任職期間反而成為中國代理人，向中國政府透露用戶信息、會議內容，並提供用戶的電腦地址(IP address)。

檢方指出，金新江利用職務之便，和同夥自2019年1月起便替中國政府監督他們視為「非法」的會議，主要概括談論中國政治和宗教活動的內容，並應從中國政府的指示介入會議；例如終止四場通過Zoom視訊悼念1989年「天安門事件」的會議，造成多名來自紐約皇后區、長島的用戶無法參會。

為合理化截停行為、並刪除以上使用者的帳戶，金新江向Zoom高管撒謊稱，這些用戶通過平台傳播兒童色情片(child pornography)，並支持伊斯蘭恐怖組織，嚴重違反公司的服務條款；為此金新江和同黨還使用以上用戶的信息，創建多個假電郵和Zoom帳號來捏造證據，例如假造一名戴著面罩、手持類似恐怖主義分子拿著的旗子照片，說服高管刪除他們的帳號。

金新江被指協助中國政府懲罰行使言論自由權利的民眾，觸犯了美國法律，被控串謀進行跨國騷擾(conspiracy to commit interstate harassment)、非法提供他人身分信息(unlawful conspiracy to transfer a means of identification)罪名；若被定罪，將面臨最高十年監禁。

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