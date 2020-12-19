干擾6．4視訊會 Zoom中國員工遭起訴
美國視訊軟體公司Zoom在中國分部工作的中國公民金新江(Xinjiang Jin，音譯，又名Julien Jin)，因涉嫌幫助中國政府監督用戶行為，舉報談論有關中國政治和宗教的活動，並至少四次「截停」通過該公司視訊軟體紀念「天安門事件」的私下會議，18日被聯邦檢方指控串謀進行跨國騷擾、非法提供他人身分信息罪名，被聯邦調查局(FBI)通緝。
根據紐約東區聯邦檢察官辦公室的起訴書，39歲的金新江自2016年受雇於美國加州視訊軟體公司Zoom，擔任在中國浙江分部的安全技術負責人；他的職務包括成為該公司與中國當局的主要聯繫人，確保用戶遵守公司的服務條款，但他在任職期間反而成為中國代理人，向中國政府透露用戶信息、會議內容，並提供用戶的電腦地址(IP address)。
檢方指出，金新江利用職務之便，和同夥自2019年1月起便替中國政府監督他們視為「非法」的會議，主要概括談論中國政治和宗教活動的內容，並應從中國政府的指示介入會議；例如終止四場通過Zoom視訊悼念1989年「天安門事件」的會議，造成多名來自紐約皇后區、長島的用戶無法參會。
為合理化截停行為、並刪除以上使用者的帳戶，金新江向Zoom高管撒謊稱，這些用戶通過平台傳播兒童色情片(child pornography)，並支持伊斯蘭恐怖組織，嚴重違反公司的服務條款；為此金新江和同黨還使用以上用戶的信息，創建多個假電郵和Zoom帳號來捏造證據，例如假造一名戴著面罩、手持類似恐怖主義分子拿著的旗子照片，說服高管刪除他們的帳號。
金新江被指協助中國政府懲罰行使言論自由權利的民眾，觸犯了美國法律，被控串謀進行跨國騷擾(conspiracy to commit interstate harassment)、非法提供他人身分信息(unlawful conspiracy to transfer a means of identification)罪名；若被定罪，將面臨最高十年監禁。
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