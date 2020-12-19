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賭巴喊停斷生路 他成遊民街頭住紙箱過寒冬

記者牟蘭／紐約報導
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)
王強住在用紙箱搭建的「房子」度日。(記者牟蘭／攝影)

紐約暴雪後連日低溫，法拉盛仍有不少華裔遊民露宿街頭，在紙箱中度日，包括多年前從中國東北來紐約打拚的王強(音譯)，王強賴以生存的賭巴，因疫情影響暫停，讓他失去全部收入，只能睡在街上，他說遊民所爆滿、早無床位，他只能在街邊以紙箱為屋，在內熬過寒冬。

王強表示，他十多年前從中國東北孤身一人來紐約打拚，因工作時受傷，導致他失去工作能力，也居無定所，後來靠夜間搭乘賭巴，賭場會贈送餐券與籌碼錢，他從中賺取差價；但今年疫情爆發，許多賭場取消賭巴，他失去收入，只能領救濟糧、靠好心人捐贈度日。

王強表示，今年夏天他棲身在法拉盛公園，但因氣溫驟降，一個月前他搬到王子街旁的屋簷下，與兩個街友當「鄰居」，在各自搭建的紙箱中度日，「他們也是『老弱病殘』」。

紐約16日晚迎來暴風雪，王強與兩名「鄰居」穿上所有衣服，用紙箱抵擋風雪；他說，近期遊民所爆滿，沒有床位，新登記入住者擠在一個房間內，更不利於防疫，他寧願待在紙箱內熬過這個冬天，「以前在遊民所經常被歧視、欺負」。

一名捐食物給王強的好心人表示，許多像王強一樣的華裔遊民露宿街頭，他們不是街頭職業遊民，而是因工傷或其他原因失去收入而無家可歸，疫情爆發後，許多行業被迫關閉，這類華裔遊民人數攀升。

根據遊民聯盟(The Coalition for the Homeless)近期統計，疫情導致紐約遊民問題更加嚴重，10月遊民數量再創新高，約2萬名遊民住在收容所；為防止疫情擴散，市府曾花費3億元，將這些遊民安置在昂貴的酒店，但並未有效處理遊民問題，反而導致人數不斷增加。

長期反對市府遊民所計畫的皇后區居民黃友興表示，該計畫無法根本解決遊民問題，酒店改建的遊民所，交通不便利，也不能做飯，市府沒有幫助遊民重回正常生活，只會讓情況愈來愈糟。

紐約氣溫因暴雪多日破冰點，但法拉盛仍有不少華裔遊民露宿街頭，在紙箱中度日。(記者...
紐約氣溫因暴雪多日破冰點，但法拉盛仍有不少華裔遊民露宿街頭，在紙箱中度日。(記者牟蘭／攝影)

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