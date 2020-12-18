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不爽違規停車被開罰單 紐約男子推倒交通警察被警緝

記者顏潔恩／紐約報導
身穿黑衣的男子日前涉嫌在日落公園違規停車，被開罰單時大怒，將交通警察狠狠的推倒在地。(市警提供)
身穿黑衣的男子日前涉嫌在日落公園違規停車，被開罰單時大怒，將交通警察狠狠的推倒在地。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)日落公園日前發生一起攻擊案件，一名外族裔男子涉嫌在街頭違規停車，遭交通警察(Traffic Enforcement Agent)開罰單時，竟大怒動手將交通警察狠狠推倒在地；紐約市警18日針對該名男子發布通緝令，呼籲知情民眾提供線索。

根據警方消息，該案件發生於11月27日下午2時45分許，在5大道5804號商店的街頭外；一名72歲的男性交通警察當時站在一輛灰色Nissan Rogue轎車旁，對著一名男駕駛開罰單，相信是因此感到憤怒，該名男子漸漸走近交通警察，之後雙手用力的推倒他。

市警提供的監控錄像顯示，交通警察被推後直直的往後倒在地上，因劇烈疼痛站不起身，嫌犯趁勢跳上車子，往5大道南向逃逸；急救人員抵達後，身負重傷的受害者隨即送到紐約大學朗格尼醫院(NYU Langone Hospital)接受治療，其中背部遭受最大傷害，一片瘀青紅腫，但整體情況穩定。

警方18日對男嫌發布通緝令，形容他為深髮色、膚色較淺的成年男子，犯案時身穿黑色上衣和長褲，呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

紐約市 通緝 日落公園

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