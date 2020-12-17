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曼哈頓出人命 室友口角揮刀 華男1死1命危

記者張晨╱紐約報導
案發後半小時，十幾名探員在現場進行調查。(記者張晨/攝影)
案發後半小時，十幾名探員在現場進行調查。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠下東城16日一早發生一起室友口角捅人案，嫌犯與受害者均為華人，持刀嫌犯傷人後從窗口墜落死亡，受害者則被捅重傷，性命垂危，具體案發原因警方還在進一步調查中。

影音來源：記者張晨

轄區市警七分局表示，16日早9時20分左右，位於下東城堅尼路(Canal St.)東側的42-44號一棟五層建築物中，一名50歲的華人男子因口角爭執，持一把切肉刀將43歲的華人室友捅傷，此人行凶後跑到樓頂一躍而下。

待警方到達現場時，凶手已幾乎失去生命跡象，隨後被送往紐約長老會下城醫院(New York- Presbyterian Lower Manhattan Hospital)後宣告死亡。

受害者則被捅至重傷，頭部與左手均有刀傷，被緊急送往表維醫院(Bellevue Hospital)，傷勢情況尚不明朗，但有存活希望。

市警七分局及曼哈頓南區十幾名探員在現場進行調查，走訪周圍商戶，並封鎖了堅尼路從果園街(Orchard St.)和律勞街(Ludlow St.)之間的路段，兩邊街道均禁止行人和車輛通行，鄰近的寶福殯儀館當天出殯車輛只能臨時停靠在案發街道上。

一名不願透露姓名的華裔業者表示，案發時他在店內聽到有人在外大喊，後來看到一名渾身是血的男子赤腳在喊「救命」；他表示，自己被嚇呆了，因為那個人幾乎「被血覆蓋得看不清面目」，直到受害者又不斷喊了幾聲救命，他才回過神來拿起電話報警。

而案發地同街的菸店「E Smoke & Convenience」則擠滿調查此案件的警員，店經理達吉(Alex Dargi)表示，「這條街上出現口角甚至肢體衝突很平常」，但聽聞這則傷人後跳樓身亡的事件非常震驚。

「救護車趕到，他們搶救一個在擔架上的男子，我以為他是一名新冠病患。」達吉說；而對街一間咖啡廳業者則表示，案發時他們剛剛開門，正在從地下室搬食材進店，突然看到一人從樓頂跳下，「沒有任何聲音，也沒說任何話，就直接跳了下來。」

警方稱，案發現場樓內四層和五層之間有大量血跡，但具體案發原因仍在進一步調查；附近鄰近商戶則因當天下午即將到來的暴風雪天氣紛紛閉門，街道上更顯冷清，而鮮少開門的幾戶華裔商家也因這起突發血案大嘆晦氣，準備提早關門。

警方將案發街道封鎖。(記者張晨/攝影)
警方將案發街道封鎖。(記者張晨/攝影)
轄區七分局警員現場欄起警戒線。(記者張晨/攝影)
轄區七分局警員現場欄起警戒線。(記者張晨/攝影)
案發地為一幢五層的居民樓，一層為商鋪。(記者張晨/攝影)
案發地為一幢五層的居民樓，一層為商鋪。(記者張晨/攝影)

華人 曼哈頓 華裔

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