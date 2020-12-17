團伙涉多宗搶劫性侵 華裔主嫌林世震不認罪

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

皇后區 小頸(Little Neck)非洲裔入室搶劫性侵案的幕後策畫者、華裔 主嫌林世震(Shizhen Lin，音譯)16日在紐約東區聯邦法院過堂，他對各項起訴罪名都表示「不認罪」，不得保釋、繼續收押。

林世震涉嫌與以非洲裔為主的犯罪團伙合作，在紐約、新澤西等地犯下多宗搶劫、威脅、強姦案件，16日在皇后區長島市被聯邦抓捕，控以持槍搶劫、持武行凶等多項重罪；17日他在紐約東區聯邦法庭首次出庭，辯護律師伯斯坦(Andrew Bernstein)表示他「不認罪」。

檢方此前向主審法官迪里(Raymond Dearie)提出，林世震在假釋期間連續參與犯罪，且都是嚴重惡性案件，加上他過往的犯罪史，屬於對社區有極度危險人物，在審理期間不應被保釋；當日檢方提出將林世震永久監禁(permanent order)申請，林世震被繼續收押。

29歲的林世震在17歲時就參與幫派群毆而被判囚十年，2016年才假釋出獄；他在因謀殺被判終身監禁的獄友強生(Lamonte Johnson)介紹下，認識丹尼爾(Brandon Daniels)、莫布里(Corey Mobley)和馬丁(John Martin)，在紐約市 皇后區、史泰登島及長島、新澤西州等多地犯案。

林世震主要負責尋找作案目標，包括在2019年時指使另外三人犯下小頸搶劫強姦案，告訴他們從事餐飲的受害者每周會帶數萬元現金返回住處，並參與商量作案細節，在當年5月4日晚，由莫布里、丹尼爾和馬丁三人持槍入室搶劫34歲華裔女住戶一家，並強暴了該女住戶。

此案因手段極度殘暴，引發社會高度關注，嫌犯作案全程被華裔住戶家中監控攝像頭全程錄下；在警方全力追捕下，不久後三名現場作案的非洲裔嫌犯就陸續被捕，幕後主使林世震和強生則在本月15日也被抓歸案。