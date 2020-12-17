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小頸汽車竊案猖獗 華人：裝防盜仍被偷

記者朱蕾╱紐約報導
111分局警員在竊車案現場調查。(戴女士提供)
111分局警員在竊車案現場調查。(戴女士提供)

華人聚居的皇后區小頸(Little Neck)，一戶華人家庭日前車停家門口深夜被盜，同一晚附近還有多輛車被盜，有些車子的車窗被砸，警方正在調查。

竊車案受害人戴女士表示，她的丈夫14日晚8時多開車回到家，像往常一樣把汽車停在家門前馬路邊，15日早上8時50分左右她準備開車上班時，發現汽車不見了。

戴女士說，被盜的車是2008年款Acura MDX，目前估價大約五、六千元，「這輛車已經開了很多年，汽車有防盜裝置，被偷時報警器應該會響起，但不知為什麼當時沒有響，我們確定車是鎖好的，車鑰匙也不在車裡。」

戴女士一家居住在小頸251街，該社區大多是華人居民；接到報案後到現場辦案的警員告訴她，同一晚附近有幾輛車被盜，還有一些車的車窗被砸，車內財物被偷。

經營小商店的戴女士說，「店鋪的鑰匙放在被盜車裡，導致店鋪的開門時間也耽誤了」，她的店鋪因為疫情關門了七個月，兩周前才重開，門鎖最近剛更換，來沒來得及配備用鑰匙，只有放在車裡那一把鑰匙，「所有的鎖又要重新換。」

小頸所屬市警111分局轄區，多年來被認為是紐約市最安全的轄區之一，但今年竊車案等多項罪案均有增多；根據警方統計，該轄區今年已有超過70起竊車案，比去年同期增加55.6%，11月就有11輛車被盜。

警方表示，被盜車沒有特定年份或品牌，從最新的2021年款到較舊的2007年款都有，品牌包括保時捷(Porsche)、賓士(MB)、寶馬(BMW)、尼桑(Nissan)、本田(Honda)、林肯(Lincoln)、起亞(Kia)等多種，其中大多數車被盜時鑰匙是在車內。

警方呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

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