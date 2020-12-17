法拉盛街頭交易 價錢談不攏起衝突 買方遭圍毆受傷

一名亞裔 女子日前在皇后區法拉盛 向一名亞裔男子購買香水時，雙方發生衝突；亞裔女子的手機 被搶走後，她和幾名朋友還被對方五至六名亞裔男子打傷。

警方表示，22歲的女受害人日前從一名23歲的男子手裡欲購買價值300元的香水，6日晚11時50分左右，女受害人和她的丈夫、以及兩名年齡相仿的男性友人，一起到皇后區北法拉盛156街夾29大道附近，準備與23歲的男子交易。

該男子與五、六名朋友到場，但隨後因香水的價格談不攏，雙方發生爭執，口頭衝突很快升級為肢體衝突；賣香水男子的多名朋友用管子等硬物攻擊受害人和她的朋友，受害人的左肘部和右手被畫傷。

當受害人拿出手機試圖報警時，賣香水男子將她手機奪走，並把她推倒在地；隨後，一夥嫌犯乘坐一輛本田(Honda)轎車逃逸，方向不明，受害人被送往紐約長老會皇后醫院治療，情況穩定。

警方呼籲民眾若對此案有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。