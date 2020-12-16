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獄友結成犯罪團夥 華男鎖定華裔受害人 非裔出面作案

記者洪群超／紐約報導
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯從後門闖入受害者家中。(警方提供)
皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯從後門闖入受害者家中。(警方提供)

根據紐約東區聯邦檢察官辦公室的資料，華男林世震(Shi Zhen Lin，姓名皆為音譯)作為「軍師」，向非洲裔犯罪團伙提供家中存有大量現金的華裔家庭信息，待其搶劫得手後再分成，其中去年5月發生的皇后區小頸華裔家庭遭入室搶劫且女住戶遭強暴案，便是他一手策畫。

檢方指出，29歲的林世震在2008年、年僅17歲時，就因參與團伙攻擊，以棍棒猛擊一名受害人頭部和身體，被捕並控以試圖謀殺、一級攻擊、一級團伙攻擊等重罪。

他於2009年6月8日對一級攻擊認罪，被判十年監禁，服刑至2016年8月11日以假釋(parole)出獄；而他在紐約州以關押重罪犯而知名的「星星監獄」(Sing Sing Prison)服刑期間，認識了因謀殺罪被判終身監禁、也在此服刑的強生(Lamonte Johnson)；強生正是實施2019年小頸入室搶劫強暴案主犯之一馬丁(John Martin)的兄弟。

檢方指出，強生將林世震介紹給專事團伙搶劫的馬丁，林世震表示他可協助其團伙定位家中有大量現金、適合作案的對象，再從搶劫得手的成果中分成。

根據檢方，林世震假釋出獄後，夥同馬丁、丹尼爾(Brandon Daniels_、莫布里(Corey Mobley)策畫多起搶劫案，都是經他指點和策畫搶劫對象，再由馬丁等非洲裔劫匪到場實施；而他們還多次就將實施的搶劫或搶劫成果打電話向獄中的強生報告，全部通話都被獄方錄下來。

譬如，2019年3月29日和2019年4月6日，馬丁就分別致電向獄中的強生表示，他們在新澤西入室搶劫成功，得手大筆財物，表示多虧暱稱「Kev」的林世震提供的信息，表示希望未來林世震能繼續幫助他們。

2019年4月7日，林世震和馬丁、強生三人又通話，討論如何分前一日搶劫得手的12萬現金和價值5萬元的財物；其中，強生表示是因他介紹，馬丁等人才認識林世震，因此也要參與分贓。

除此之外，林世震還參與策畫該團伙在2019年5月在史泰登島、長島蘇福克郡等地的多宗搶劫案，其中就包括5月4日晚上在皇后區小頸的入室搶劫並強暴女住戶案件。

檢方指出，該團伙在小頸華人住宅內實施搶劫和強暴等犯罪期間，馬丁因沒找到此前林世震提供消息所指出的大筆現金，而多次致電林世震詢問。

檢方15日向法庭表示，林世震在假釋期間連續參與犯罪，且都是極為嚴重的惡性案件，加上他過往的犯罪史，屬於對社區有極度危險人物，在審理期間不應被保釋。檢方還指出，林世震也向保釋官謊報住址。

皇后區小頸入室搶劫強暴案嫌犯在作案現場及逃跑時乘坐的車輛。(警方提供)
皇后區小頸入室搶劫強暴案嫌犯在作案現場及逃跑時乘坐的車輛。(警方提供)

紐約州 皇后區 華裔

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