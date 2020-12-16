小頸入室搶劫強暴華婦案 主嫌竟是華裔男子 假釋期作案落網

皇后區小頸入室搶劫強暴案，一名嫌犯闖入後舉槍威脅受害人。(警方提供)

去年在皇后區小頸(Little Neck)發生的非洲裔入室搶劫性侵 華婦案件，震驚紐約市和華人社區，15日主嫌落網，竟然是一名被判刑十年、目前仍在假釋期的華裔 男子；警方當日在皇后區拘捕了在案件中負責挑選作案目標的華裔嫌犯林世震(Shizhen Lin，音譯)後，在紐約東區聯邦法院提控總共五名嫌犯，這一由獄友組成的跨州犯罪團伙浮出水面，一名嫌犯甚至還在獄中服刑。

29歲的林世震，曾因企圖謀殺、一級幫派等罪名判入獄十年，現仍在假釋期。他於15日下午在其長島市 家中被捕，訂於16日過堂，除他之外另外四人均已被關押在監獄不得保釋，檢方當日對林世震提出永久監禁(permanent order)申請。

聯邦檢察官15日公布小頸入室搶劫性侵案新進展，除此前逮捕的丹尼爾(Brandon Daniels)、莫布里(Corey Mobley)、馬丁(John Martin)三名嫌犯外，追加起訴了另外兩名案件幕後操縱者林世震和強生(Lamonte Johnson)。

強生因謀殺此前已被判終身監禁，至今仍在監獄服役；他介紹保釋出獄的林世震與自己的兄弟馬丁認識，並共同策畫了小頸搶劫案，五人共同瓜分搶劫贓款。

檢方指出他們五人過去在皇后區、史泰登島、長島、新澤西州多次犯案，其中包括2019年5月在小頸犯下的這起持槍搶劫性侵案件，現在五人均面臨多項持槍搶劫、性侵、持武行凶、持毒等重罪指控；如最高罪名成立，均將面臨終身監禁。

林世震在2008年7月23日就因使用警棍等武器毆打受害者頭部與身體，被控謀殺未遂、一級攻擊、一級幫派罪名判入獄十年；他在2016年8月11日假釋出獄，期間指使另外三人實施了小頸搶劫強姦案，告訴他們從事餐飲的受害者每周會帶數萬元現金返回住處，但嫌犯最後僅搜刮出數千元。

林世震再次被捕時，執法人員在其家中發現了過去分贓獲得的數千元現金，而且根據其手機定位，相信他一直居住在長島市，而非提供給假釋官的皇后區麥斯佩斯(Maspeth)地址。

小頸案發生於2019年5月4日晚，莫布里與丹尼爾持槍脅迫正要出門的34歲華裔女屋主進入屋內；而馬丁則在附近把風；莫布里與丹尼爾進入屋後強拖屋內不能行走的年邁華裔女性及三名未成年人進入一樓的臥室，期間後以「不交出錢，就殺光屋內所有人」，脅迫女屋主交出錢財；隨後將華裔女屋主拉出臥室，要求其上樓尋找錢財，期間丹尼爾脫下褲子，強暴了受害人，莫布里也曾企圖強暴受害人，但因無法勃起，遂強迫對方口交。

案發十天後，涉案嫌犯丹尼爾(Brandon Daniels)在私人律師的陪同下自首，一周內第二名嫌犯莫布里(Corey Mobley)因涉其他搶案被警方逮捕，24天後馬丁(John Martin)在布朗士住所落網。