州主計長：紐約零售業 受疫情打擊最重

紐約州主計長新報告揭示，紐約市零售業受疫情打擊最重。(記者張晨/攝影)

州主計長狄納波利(Thomas DiNapoli)14日就新冠疫情下的零售業 發布分析報告，指出疫情給紐約市 造成的衝擊前所未有，雖然零售業正從疫情中恢復，但相比於線上銷售的擴張，許多「非必要」的零售業仍在苦苦掙扎。

狄納波利表示，對於實體零售商 而言，2020年是慘淡的一年，新冠感染率的上升，假日季開局不冷不熱，可能會使很多零售商破產；而紐約市作為全世界最重要的購物目的地之一，零售商是經濟的重要組成部分。

根據報告，2019年，全市的零售業有3萬2600家，提供了34萬4600個工作崗位，支付了1600億元的工資總額，為市經濟貢獻了550億元的應稅銷售額。

居住在這些城市的零售工人中，大約有44％是移民，西語裔在該全市的零售業勞動力中所占比例最大，整體約為31％，其次是白人的25%，非洲裔約占22％，亞裔則為19％。

在曼哈頓，主要商區的人流量在疫情爆發時最初下降了90％以上，一些商區人流量不到2019年水平的一半；而2019年，曼哈頓擁占有全市近一半的零售職位，平均年薪為5萬9400元，高於全市4萬6600元的平均水平。

隨著城市重新開放，並從6月初的第一階段發展到7月底的第四階段，返崗位人數有所增加，到10月達到近30萬9000個職位。

報告指出，儘管10月服裝零售業的就業人數從5月低點的2萬9000人增至4萬1600人，但仍較上年同期水平低近40％；從2020年3月到5月，零售業的應繳稅款逐步減少了近三分之一，除了在線零售商，所有行業都出現了下降。

紐約市有52％的零售商獲得了「薪資保護貸款計畫」(PPP)，他們報告的零售業職位數量占所有零售業職位的38％，這些計畫可以幫助支付其員工工資和其他費用。

狄納波利表示，由於缺乏以往實體店的收入，許多零售商受租金成本的壓力，企業主、房東和一些立法者呼籲州政府和市政府出台租金減免措施，任何這類項目都需要與預算影響進行權衡，並得到聯邦資金的支持。