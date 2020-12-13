猶太教堂5000人葬禮 布碌崙市府事先知情未制止

消息指出，市府一早便知威廉斯堡7日將舉行大型葬禮，但並沒有採取行動制止；圖為此前在該教堂的一場聚會活動。(美聯社)

布碌崙(布魯克林)威廉 斯堡(Williamsburg)一間猶太 教堂日前舉行一場近5000人參加的大規模葬禮，嚴重違反防疫規定，市長白思豪 (Bill de Blasio)曾下令徹查此事；然而有消息指出，市府和紐約市警(NYPD)一早便知道該處將舉行葬禮，並事先跟猶太領袖協商過，只是對方未能遵守，消息一出讓當地人感到憤怒，批評市府未能採取有效制止行動。

據紐約郵報報導，5000人於7日下午聚集在威廉斯堡羅德尼街(Rodney St.)152號的Congregation Yetev Lev D'Satmar教堂，參加一場猶太裔法官的葬禮；葬禮上所有人都未戴口罩、沒有遵守社交距離，並違反州府宗教場所33%的容量限制。

有消息指出，市府疑似早就知道這場葬禮將在當地舉行，代表白思豪的社區聯絡人林格爾(Pinny Ringel)曾與一名猶太領袖溝通，要求將葬禮改在更安全的戶外舉行、每人都需戴口罩；但遭到該名猶太領袖拒絕，表示只會在門口提供口罩，當市府員工威脅關閉教堂時，該名猶太領袖語氣挑釁說道「去吧，讓別人看盡洋相」。

後來市府退一步，要求猶太領袖至少顧及當局顏面，確保不讓媒體拍到，對於市府如此「卑微」的態度，許多威廉斯堡居民都感到不快；他們表示市府明明有機會可採取行動，卻選擇放縱，擔心將因此造成當地新冠感染率的飆升，「我覺得很無助，感覺沒有人在保障我們的健康和安全」，一名當地民眾表示。

在葬禮事件發生的隔天記者會上，白思豪隻字未提林格爾和警員事先曾與猶太領袖協商這回事，「我們還在盡可能的掌握所有事實」，直到至今市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)也只是表示事件還在調查中。