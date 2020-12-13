我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

前市警藏族警員昂旺 保釋上訴被拒

記者顏潔恩／紐約報導
前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺涉非法充當中國政府代理人被捕，日前在聯邦第二巡迴法院提出上訴，保釋候審的請求二度被駁回。(取自推特)
前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺涉非法充當中國政府代理人被捕，日前在聯邦第二巡迴法院提出上訴，保釋候審的請求二度被駁回。(取自推特)

紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺(Baimadajie Angwang)涉非法充當中國政府代理人被捕，此前親友願替他擔保申請保釋被拒，其辯護律師上個月在聯邦第二巡迴法院提出上訴；經過三周多的審核，三名法官11日宣布維持判決，二度駁回昂旺保釋候審的申請。

皇后區111分局社區事務官昂旺9月在位於長島的家中被捕，紐約東區聯邦檢察官對其控以非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名，並指出他父母、兄弟都在中國，長期向中國的帳號匯款，有嚴重潛逃風險。若罪名成立，他將面臨最高55年監禁。

儘管昂旺九名親人和摯友日前參加審訊力挺，在檢方的極力攔截下，法官也認為沒有證據可確保昂旺會返回法庭，於是拒絕交保候審的申請；辯護律師卡曼(John Carman)11月17日向聯邦第二巡迴法院提出上訴，在法律文件中保證昂旺在庭審前絕不出城，律師也指出法院在初次庭審中，就用還未證實的指控罪名來定義昂旺「過去的行為和人格特徵」，已犯下法律錯誤。

在當時的庭審中，法官質疑昂旺的可信度，指出他有意隱瞞成為市警以前的工作經歷；卡曼回應，昂旺在2014年受雇於一名中國商人是事實，沒紀錄在案，是因為並非傳統意義上雇傭關係，這段經歷與昂旺人格的可信度沒有關聯。

卡曼也辯護，昂旺在中國仍有親人，為了探訪他們須到中國駐紐約總領事館辦理中國簽證，而作為藏族的昂旺無法一次直接獲得十年簽證，才會屢次造訪。

經過三周多的審核，第二巡迴庭三名法官堅持首次判決沒有異議，11日宣布保持原先不允許昂旺交保候審的請求，昂旺將繼續關押在聯邦監獄大都會拘留所。

昂旺 中國 紐約市

上一則

國會眾議員羅斯 加入2021市長選戰

下一則

餐飲業受重創 業者：最低時薪上漲為禍首

延伸閱讀

前紐約市警藏族警員昂旺 保釋請求再被駁

前紐約市警藏族警員昂旺 保釋請求再被駁
杭特拜登被聯邦調查 司法部長巴維理禁選前曝光 川普砲轟

杭特拜登被聯邦調查 司法部長巴維理禁選前曝光 川普砲轟
黎智英被加控「勾結外國」罪 恐難獲保釋

黎智英被加控「勾結外國」罪 恐難獲保釋

張盈盈出任金山上訴委員 唯一華裔

張盈盈出任金山上訴委員 唯一華裔
前香港眾志成員周庭申請保釋 遭高等法院拒絕

前香港眾志成員周庭申請保釋 遭高等法院拒絕
壹傳媒股價又飆漲 黎智英將申請保釋

壹傳媒股價又飆漲 黎智英將申請保釋

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診破76萬 紐約市新增3983人染疫

2020-12-12 22:50
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃

泡麵另類吃法！他分享加入這一物美味升級 網友讚好吃
5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家

5旬外送郎每天送餐12小時 嘆：兒子畢業3年只待在家
謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」

謝家華沒遺囑 豪宅貼萬張便利貼…驚見「財務承諾」
大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏

大選過了一個月 川普仍堅稱若只算合法選票自己大贏
印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動

印度時報：緯創印度iPhone廠驚傳暴動