前市警藏族警員昂旺 保釋上訴被拒

前紐約市警藏族警員白瑪達傑．昂旺涉非法充當中國政府代理人被捕，日前在聯邦第二巡迴法院提出上訴，保釋候審的請求二度被駁回。(取自推特)

前紐約市 警藏族警員白瑪達傑．昂旺 (Baimadajie Angwang)涉非法充當中國 政府代理人被捕，此前親友願替他擔保申請保釋被拒，其辯護律師上個月在聯邦第二巡迴法院提出上訴；經過三周多的審核，三名法官11日宣布維持判決，二度駁回昂旺保釋候審的申請。

皇后區111分局社區事務官昂旺9月在位於長島的家中被捕，紐約東區聯邦檢察官對其控以非法充當中國政府代理人、電信詐欺、詐騙等罪名，並指出他父母、兄弟都在中國，長期向中國的帳號匯款，有嚴重潛逃風險。若罪名成立，他將面臨最高55年監禁。

儘管昂旺九名親人和摯友日前參加審訊力挺，在檢方的極力攔截下，法官也認為沒有證據可確保昂旺會返回法庭，於是拒絕交保候審的申請；辯護律師卡曼(John Carman)11月17日向聯邦第二巡迴法院提出上訴，在法律文件中保證昂旺在庭審前絕不出城，律師也指出法院在初次庭審中，就用還未證實的指控罪名來定義昂旺「過去的行為和人格特徵」，已犯下法律錯誤。

在當時的庭審中，法官質疑昂旺的可信度，指出他有意隱瞞成為市警以前的工作經歷；卡曼回應，昂旺在2014年受雇於一名中國商人是事實，沒紀錄在案，是因為並非傳統意義上雇傭關係，這段經歷與昂旺人格的可信度沒有關聯。

卡曼也辯護，昂旺在中國仍有親人，為了探訪他們須到中國駐紐約總領事館辦理中國簽證，而作為藏族的昂旺無法一次直接獲得十年簽證，才會屢次造訪。

經過三周多的審核，第二巡迴庭三名法官堅持首次判決沒有異議，11日宣布保持原先不允許昂旺交保候審的請求，昂旺將繼續關押在聯邦監獄大都會拘留所。