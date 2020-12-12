同鄉好友「保管」錢財拒歸還 8旬華嫗提告

馬來西亞旅美聯誼會董事會主席邦君雄將一張1000元支票送給楊淡雲，希望暫時幫助她度過眼前難關。(記者顏潔恩/攝影)

馬來西亞籍八旬華嫗30年來在美無親無故、獨自拚搏，日前稱自己攢下的積蓄被結識15年的好友兼房東 以「保管」為由取走，多次要求歸還但遭拒絕；她對昔日朋友的作為感到寒心，譴責對方趁她精神狀態不佳時下手，拿走她僅剩財物，老嫗日前在社團幫助下獲得法律援助，已向對方提吿。

80歲的楊淡雲現居法拉盛 ，15年前結識同為大馬人的房東廖香琴(Leow Seong Chin, 姓名皆音譯)，對方小她四歲，兩人之後還成為朋友，現在仍同住一個屋簷下。

今年8月12日，楊淡雲在家中跌倒撞到頭，送醫開刀，接著住院12天，出院時廖香琴還到醫院接她回家；數天後廖香琴說要載她到銀行辦事，楊淡雲當時沒想太多便跟著去，豈料一到銀行，廖香琴叫她到一旁歇息，她也照做。

不久後廖香琴向她追討房租，楊淡雲說銀行裡還有錢，將盡快轉交給對方，但廖香琴卻脫口說「你銀行哪裡還有什麼錢？一分都沒有！」楊淡雲一查戶口，才發現1萬多元存款已經被轉走。

楊淡雲說，廖香琴在她住院不住家時，進到她房間拿走護照藏起來，廖香琴保險箱裡還放著楊淡雲的珠寶和現金，至今也不肯歸還。

楊淡雲表示，不明白為何昔日好友會對自己做出這樣的事，讓她感到心寒；她說現在仍和對方住在一起，雖然沒錢，但身邊還是有朋友願意救濟、贈送食物，讓她可以暫時過活。

楊淡雲在馬來西亞旅美聯誼會幫助下，找到法律顧問律師古奇(Edward Cuccia)；古奇表示，廖香琴侵占的財物總值5萬元左右；律師團隊曾找廖香琴協商，對方也承認取走楊淡雲的財物，但不肯歸還，律師因而在11月將資料呈給法院，正式向廖香琴提告。

古奇表示，該案可能會有所拖延，擔心楊淡雲期間的生活起居恐出現問題；為此馬來西亞旅美聯誼會董事會主席邦君雄當天將一張1000元支票 送給楊淡雲，希望能暫時幫助她度過眼前難關，也希望廖香琴能尋求和解，將所有財物立即歸還，楊淡雲就不會再追究。