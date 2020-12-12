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布碌崙連爆性侵案 15歲、 47歲女受害

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌強姦15歲少女的嫌犯，身高6呎、中等身材、卷髮，最後一次被看見時身穿紅、白、藍隔間的羽絨外套、黑色長褲、Nike球鞋。(市警提供)
涉嫌強姦15歲少女的嫌犯，身高6呎、中等身材、卷髮，最後一次被看見時身穿紅、白、藍隔間的羽絨外套、黑色長褲、Nike球鞋。(市警提供)

布碌崙(布魯克林)南區一周內接連發生性侵案，案發地點均位於距離班森賀華社不遠的社區，受害者分別是15歲未成年少女、以及47歲婦女；第二起案件受害者遭嫌犯一路尾隨返回家中，並亮出手槍威脅，性侵後還洗劫家中貴重財物才離開現場，十分猖狂。

根據消息，首宗案件發生於4日傍晚6時30分左右，15歲的少女在不久前結識一名男子，兩人當天約在公園會面，後來少女隨著男子前往肯辛頓(Kensington)F大道交McDonald大道的一棟公寓內，男子將少女推倒在床上並性侵，完事後叫受害者馬上離開公寓。

受害者在路人幫助下報警，並趕到國王郡醫院中心(Kings County Hospital Centre)接受治療，目前已出院；警員也對嫌犯發布通緝令，形容男子6呎高、中等身材、卷髮，最後一次被看見時身穿紅、白、藍隔間的羽絨外套、黑色長褲、Nike球鞋。

第二起案件發生於10日中午12時40分許，一名男子尾隨一名47歲婦女至其位於中木(Midwood)N大道交東33街的一棟公寓；就在婦女準備開門要進入屋內時，男子在她身後暴力一推、闖了進去，並亮出一把手槍威脅受害者。

警方表示，嫌犯用膠帶綑綁受害者的雙手和貼住嘴巴後，性侵對方；在離開之前還搶走受害者的手機、現金，並乘坐一輛2012年出產的灰色Mitsubishi Outlander SUV轎車，往西向的國王郡高速公路方向逃逸。

受害者最終自己報警，被送往康尼島醫院接受治療，情況穩定；警方形容，嫌犯是一名全身全黑著裝、戴著黑色口罩、以及淺色護膝(knee-pads)的成年男子，呼籲知情民眾提供線索。

警方呼籲民眾若看到形跡可疑者或與照片中體貌特徵相似者，立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

涉嫌強姦47歲婦女的嫌犯，犯案時全黑著裝、戴著黑色口罩，以及淺色護膝。(市警提供...
涉嫌強姦47歲婦女的嫌犯，犯案時全黑著裝、戴著黑色口罩，以及淺色護膝。(市警提供)

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