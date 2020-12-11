涉嫌詐取1300萬聯邦紓困金 3亞裔被捕

「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

紐約 南區聯邦法院10日宣布，紐約連鎖美甲店的三名經營者涉嫌謊報員工薪資，向聯邦小商業管理署(U.S. Small Business Administration，簡稱SBA)申請紓困金 ，詐領1300萬元；三人當日早上被捕，控以銀行詐欺 、電信詐欺、對銀行不實陳述、詐欺美國政府罪，若罪成最高恐面臨45年監禁，其中有兩人還涉嫌非法人口販運，若罪成最高面臨15年監禁。

根據法庭文件，44歲的伍玉曼(Ngoc Manh Nguyen，也稱Peter Nguyen，姓名皆音譯)，31歲的何維多利亞(Victoria Ho)和33歲的何達特(Dat Tat Ho)及他們的家人在紐約布朗士、布碌崙(布魯克林)及長島經營多家「Victoria Nails & Spa」美甲店及分店，今年4月至6月期間，三人使用不實信息，向至少兩家銀行申請薪資保護貸款計畫(Paycheck Protection Program，PPP)，獲得超過1300萬元紓困金。

申請時，他們使用造假的工資單及報稅單，並用同一批員工的名字為不同家店申請，以獲得更多紓困金；他們將約780萬元紓困金存入自己銀行帳戶，當發現一家銀行延遲接受存款後，他們立即在網上查詢「如何擺脫紓困金」、「PPP詐騙被捕」等信息，隨後他們還撤回了PPP申請。

此外，伍玉曼和何達特還涉嫌非法人口販運，二人10日被捕後在紐約東區聯邦法院過堂；二人涉嫌於2017年1月至今年9月期間，從越南販運人口從墨西哥邊境等地非法進入美國，然後迫使這些受害者前往紐約，在他們的美甲美髮店低薪工作，若罪成二人面臨最高15年監禁。