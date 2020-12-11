盜竊美甲店、餐館 史泰登島男子被捕

盜竊家門口美甲店與餐館，史泰登島男子被捕。（取自谷歌地圖）

一名居住在史泰登島 的男子，疫情 期間涉嫌盜竊家門口華裔 經營的美甲店以及餐館，被警方拘捕移送法辦，檢方對他提出多項控罪名，法院允許以7萬元保釋候審。

根據史泰登島地區檢察官辦公室消息，該名嫌犯為36歲的麥可奧義(Steven McEvoy)，他於7日晚在史泰登島里士滿路(Richmond Road)的貝里政府樓(Berry Houses)公寓住處被警方拘捕，警方還在其公寓內搜獲一把黑色手槍。

據悉，麥可奧義涉嫌於6日晚9時20分至9時50分在公寓對面的多個商鋪實施了盜竊，他先用一個金屬製品撬開由華裔經營的莉莉(Leelee)美甲店，之後又打破隔壁一家西班牙餐廳的玻璃門，損壞店內監控攝像頭，盜走500元現金。

警方在立案調查後，快速定位到麥可奧義，一舉將他拘捕，除了查獲一把手槍外，還搜出他用來作案的鉗子、螺絲刀等工具。

檢方對麥可奧義提出盜竊、入室盜竊未遂、小額盜竊、非法擁有盜竊財、持有盜竊工具、非法持有槍枝等控罪。

法官允許麥可奧義以7萬5000元固定資產或5萬元現金保釋出獄、在庭外候審，他將於11日在刑事法庭再次出庭。