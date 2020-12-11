前高盛華裔高管涉洗錢 律師：檢方拒交有利嫌犯證據

涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛高管吳崇華，10日在紐約東區聯邦法院視訊開庭。(路透)

涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛 集團高管吳崇華(Ng Chong Hwa，又稱Roger Ng)，10日在紐約 東區聯邦法院視訊開庭，代表律師責怪檢方故意保留能為嫌犯洗脫嫌疑的證據，要求檢方盡快交出文件；檢方表示不認同辯方描述，但願意配合提交。當日雙方和法官協調，明年1月28日(周四)再次開庭，庭審最快將於明年3、4月進行。

馬來西亞籍華裔吳崇華、商人劉特佐(Jho Low)及高盛前東南亞 地區董事長萊斯納(Tim Leissner)三人，涉嫌非法從馬來西亞國有基金挪用資金，向外國官員行賄及提供回扣，在美購置大量奢華的房產、珠寶等，並投資拍攝電影；目前劉特佐仍在逃，萊斯納已對賄賂、洗錢等罪名認罪；高盛也同意和解，向各監管機構支付超過29億元罰金，以了結自身在國際醜聞中扮演的核心角色。

不認罪的吳崇華此前曾說，雖然2009年是他將劉特佐介紹給高盛，但當時並沒有理由懷疑他的動機，直到2012年萊斯納已成為劉特佐在高盛主要聯繫人；此外，吳崇華說自己曾警告高盛高層不要和劉特佐交易，強調此人信不過，但最終是萊斯納替劉特佐撒謊，說服高盛進行交易。

吳崇華辯護律師阿尼費羅(Marc Agnifilo)10日庭審中表示，高盛律師在調查該案時，相信已提供檢方一些文件，在他看來這些文件對洗脫吳崇華的嫌疑起到關鍵作用；然而檢方等到萊斯納案件告一段落、吳崇華引渡來美18個月後，才向他們提交這些「新證據」，影響律師的辯護程序。

阿尼費羅說，這些證據早早便應提供，方便律師到相關地點蒐證及約談證人，目前受到疫情影響，擔心會增加出國取證難度；對此法官也提醒檢方，一定要無保留地提供材料，檢方代表則回應，不認同辯方對這些材料在性質上的定義，但願意配合交出所有材料。

高盛高管華人洗錢案將在明年1月28日(周四)再次開庭，目前暫定3月、或4月份進入庭審程序。