我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新居家令讓加州疫情緩解？專家：未來數周更危險

拜登、賀錦麗 獲選時代雜誌年度風雲人物

前高盛華裔高管涉洗錢 律師：檢方拒交有利嫌犯證據

記者顏潔恩／紐約報導
涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛高管吳崇華，10日在紐約東區聯邦法院視訊開庭。(路透)
涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛高管吳崇華，10日在紐約東區聯邦法院視訊開庭。(路透)

涉嫌通過馬來西亞發展有限公司(1MDB)洗錢和賄賂的前高盛集團高管吳崇華(Ng Chong Hwa，又稱Roger Ng)，10日在紐約東區聯邦法院視訊開庭，代表律師責怪檢方故意保留能為嫌犯洗脫嫌疑的證據，要求檢方盡快交出文件；檢方表示不認同辯方描述，但願意配合提交。當日雙方和法官協調，明年1月28日(周四)再次開庭，庭審最快將於明年3、4月進行。

馬來西亞籍華裔吳崇華、商人劉特佐(Jho Low)及高盛前東南亞地區董事長萊斯納(Tim Leissner)三人，涉嫌非法從馬來西亞國有基金挪用資金，向外國官員行賄及提供回扣，在美購置大量奢華的房產、珠寶等，並投資拍攝電影；目前劉特佐仍在逃，萊斯納已對賄賂、洗錢等罪名認罪；高盛也同意和解，向各監管機構支付超過29億元罰金，以了結自身在國際醜聞中扮演的核心角色。

不認罪的吳崇華此前曾說，雖然2009年是他將劉特佐介紹給高盛，但當時並沒有理由懷疑他的動機，直到2012年萊斯納已成為劉特佐在高盛主要聯繫人；此外，吳崇華說自己曾警告高盛高層不要和劉特佐交易，強調此人信不過，但最終是萊斯納替劉特佐撒謊，說服高盛進行交易。

吳崇華辯護律師阿尼費羅(Marc Agnifilo)10日庭審中表示，高盛律師在調查該案時，相信已提供檢方一些文件，在他看來這些文件對洗脫吳崇華的嫌疑起到關鍵作用；然而檢方等到萊斯納案件告一段落、吳崇華引渡來美18個月後，才向他們提交這些「新證據」，影響律師的辯護程序。

阿尼費羅說，這些證據早早便應提供，方便律師到相關地點蒐證及約談證人，目前受到疫情影響，擔心會增加出國取證難度；對此法官也提醒檢方，一定要無保留地提供材料，檢方代表則回應，不認同辯方對這些材料在性質上的定義，但願意配合交出所有材料。

高盛高管華人洗錢案將在明年1月28日(周四)再次開庭，目前暫定3月、或4月份進入庭審程序。

高盛 東南亞 紐約

上一則

疫情耽誤功課 市府推線上補習…紐約州再增逾萬病例、死亡92人

下一則

移民經營雜貨店、酒莊成作案目標 業者為保命提早打烊

延伸閱讀

遭查稅及是否涉洗錢 杭特拜登：均合法納稅

遭查稅及是否涉洗錢 杭特拜登：均合法納稅
轉型玩假的？ 殼牌能源高管紛離職

轉型玩假的？ 殼牌能源高管紛離職
能源轉型玩假的？殼牌清潔能源高管大失所望掀離職潮

能源轉型玩假的？殼牌清潔能源高管大失所望掀離職潮
服務業韌性強 復甦優於預期 高盛：整體連續6個月成長

服務業韌性強 復甦優於預期 高盛：整體連續6個月成長
高盛：服務業韌性使經濟成長優於預期

高盛：服務業韌性使經濟成長優於預期
高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務

高盛收購高盛高華 首家外銀100%掌控其在華證券業務

熱門新聞

作為已接種新冠疫苗的志願者，張國強分享他的接種經歷。(擷取自網絡講座視頻)

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

2020-12-05 20:40
多手段造假偷稅漏稅，紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬。(取自食品世界網站)

多手段造假偷稅漏稅 紐約市亞裔連鎖超市老闆被罰470萬

2020-12-07 13:33

1張圖／紐約州確診連2天破萬 紐約市3370人染疫

2020-12-10 20:15
一名12歲的紐約男童駕車載七歲妹妹開到德拉瓦，才被州警攔截送回家。圖為州警在高速公路上巡邏。（紐約州警提供）

12歲男童駕車載七歲妹 紐約開到德拉瓦

2020-12-07 22:14
一對德州華裔夫婦涉嫌非法人口販運(Human Trafficking)被捕控罪，今年7月認罪後，日前分別被判180個月和57個月監禁，二人非法販運受害者來自紐約市、中國和澳洲等地。圖為示意圖。(Pixabay)

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

2020-12-10 11:18
「Victoria Nails & Spa」美甲店三名經營者涉嫌謊報員工薪資申請聯邦紓困金被捕控罪。（取自臉書）

涉嫌詐取1300萬元聯邦紓困金 3亞裔被捕

2020-12-10 20:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…

中國女網紅嫁老外被罵「母狗」 竟扯上「民族大義」…
台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈

台灣規模6.7地震今年最大 專家：相當於5.6顆原子彈
快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？

快看世界／中國科興疫苗 與西方疫苗有何不同？
販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網

販運紐約等地女性強迫賣淫 德州華裔夫婦落網
蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠

蜜蜂收集糞便塗抹家門！竟然是為了防範牠