深夜鬥毆 子彈穿飛華人理髮店 1重傷

市警公布案發現場監控錄像，通緝持槍華男。（市警提供）

布碌崙(布魯克林)8大道 華社8日深夜驚傳槍響，一群人在街頭吵架，不久後升級成肢體衝突，過程中一人拔槍射擊，子彈打到對街華人 經營的理髮店內；衝突造成三人頭部受傷，其中一名男子頭部被刀畫傷，傷勢嚴重，目前在瑪摩利醫院(Maimonides Medical Center)接受治療。

影音來源：市警提供

根據警方，案件發生於8日晚10時45分左右，一群人當時聚在8大道48街交49街的街道上罵架，其中二男一女頭部遭攻擊，其中一人的頭部被刀割傷；在混亂之中有人掏槍，槍手朝天開槍，子彈飛到數米之外的對街，打穿「風剪雲」理髮店的鐵門和窗口。

當時理髮店已經關門，所幸沒有造成人員傷亡；槍手逃跑後，受傷的三人在現場等待救援；傷勢最為嚴重的華男送往醫院後，至今還在留院觀察，另兩人則情況穩定，在家中休養。

知情者透露，案發後警員在附近區域搜捕五名年齡大約40歲的華人，但案件暫時沒有更進一步的消息；9日在現場調查的一名警探表示，目前警員已取得監控錄像，從影片判斷出這群人是在吵架，原因和動機未明，進一步調查後將發布通緝 令。

9日上午11時許，多名72分局和緊急服務單位(emergency service unit)的警員到理髮店調查，尋找打穿進店的子彈；根據現場警員描述，子彈打進店後，彈飛打到至少四個位置，包括打到店裡的蒸汽護髮機等。

理髮店業主田先生指出，門口上方窗戶被打中的地方有明顯的子彈痕跡；對於店裡首次發生這樣的事，讓他感到震驚，直呼還好當時已關店，否則後果不堪設想；在他的店面之上也全是住家公寓，慶幸子彈也沒有朝樓上住宅單元射去，不然也很有可能傷及人命，簡直太可怕。

市警66分局9日晚間公布案發現場監控錄像，並對持槍嫌犯進行通緝；市警指出，該華裔男嫌30歲左右，身高約5呎5吋，體重120磅左右，案發之時穿著黑色羽絨外套。

警方呼籲民眾若對該案件有相關訊息，可立即撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577提供線索，消息來源絕對保密。