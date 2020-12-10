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捅傷家門前便溺男 華裔母子3人被控罪

記者張晨╱紐約報導
男子在華埠當街小解被兩名華青捅傷，涉案華裔母子三人均遭控罪。(取自谷歌地圖)
男子在華埠當街小解被兩名華青捅傷，涉案華裔母子三人均遭控罪。(取自谷歌地圖)

曼哈頓華埠華青馬克西·翁(Maximilian Ong)10月因持刀捅傷在其私有建築上小解的外族裔男子後被控罪，日前其兄弟約翰·翁(John Ong)向華埠轄區市警五分局投案自首，他於7日晚在曼哈頓刑事法院過堂，保釋金為10萬元。

警方表示，20歲的受害者在案發當日凌晨2時45分左右和其他三名朋友聚會後，在華埠格蘭街(Grand St.)和布隆街(Broome St.)之間的伊麗莎白街(Elizabeth St.)路段上的一棟建物樓梯上小解。

翁家兄弟一人從大樓窗戶裡探出頭來，喝令其停下來，不久之後，兩兄弟一起從樓裡出來，一個人提著一把劍，另一個人則手套指虎(Brass knuckles)。

警方稱，兩名嫌犯攻擊20歲的受害者，導致受害人臉部腫脹，一根肋骨骨折，左前臂被砍，刀傷見骨，也割傷了肌腱；受害者在抓刀抵抗時，割破了自己的右手手指，警方趕到後將其送往表維醫院救治。

這幢建築物的屋主是兩名嫌犯的母親、70歲的Iris Ong，她於11月12日被捕，被控篡改證據和涉嫌協助藏匿凶器兩項罪名。

檢方在起訴書中表示，嫌犯行凶使用的劍，刀刃有兩呎長，嚴重傷害了受害者，致其接受了六個小時的手術，而且後續可能還需接受更多手術。助理地區檢察官納羅(Gabrielle De Naro)說，「對被告不利的證據是確鑿的」。

兩名嫌犯的父親(Kow Loon Ong)對兒子被捕表示不解，「他們(受害人)撒尿，把病毒傳播到各處；我很生氣，我不相信任何人，整個案件的處理都是錯誤的。」

馬克西·翁的律師高特林(Daniel Gotlin)堅稱，受害人和他的朋友是一群喝醉酒的混混，他們使用了反華及反同性戀的言論，並且也攻擊了翁家兄弟；高特林堅稱，當事人並未對受害者造成任何傷害。

不過，市警仇恨犯罪小組尚未介入此案的調查，警方也沒有任何本案涉及歧視的信息。

華埠 曼哈頓 歧視

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